LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zbulohet plani amerikan me 21 pika për Gazën

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 13:02
Bota

Zbulohet plani amerikan me 21 pika për Gazën

Një dokument i klasifikuar me 21 pika që përshkruan planin e SHBA-ve për t’i dhënë fund luftës në Gaza dhe për të hapur rrugën për krijimin e një shteti palestinez është zbuluar nga gazeta “Times of Israel”.

Plani thuhet se është hartuar nga i dërguari special Steve Witkoff me kontributin e ish-kryeministrit britanik Tony Blair dhe Jared Kushner dhe i është prezantuar një numri vendesh arabe gjatë takimeve në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.

Edhe pse në muajin shkurt Presidenti amerikan Donald Trump fliste për një “zhvendosje” të dy milionë banorëve të Gazës, tashmë plani parashikon në mënyrë të qartë qëndrimin e tyre, rindërtimin gradual të zonës dhe në të ardhmen gjetjen e një “zgjidhjeje politike” me perspektivën e një shteti.

Plani kërkon një armëpushim të menjëhershëm në këmbim të lirimit të pengjeve, ndihmës humanitare masive, ngritjen e një administrate të përkohshme nga teknokratë palestinezë, demilitarizimin e plotë të Rripit Palestinez dhe pjesëmarrjen e një force ndërkombëtare stabilizimi. Në horizont lihet e hapur mundësia e njohjes së një shteti palestinez pas reformimit të Autoritetit Palestinez.

Propozimi përmban gjithashtu “vija të kuqe” për palën izraelite: çarmatim të plotë të Hamasit, rol zero të tij në administratën e ardhshme, demilitarizim dhe një proces deradikalizimi.

Trump deklaroi se “kanë filluar negociata intensive prej katër ditësh dhe do të vazhdojnë për aq kohë sa të jetë e nevojshme”, duke theksuar se të gjitha vendet në rajon po marrin pjesë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion