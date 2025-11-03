VIDEO/ Tensione të larta në Karaibe, stërvitje të Marinës Amerikane dhe operacione kundër trafikut të drogës
Situata në Karaibe po përkeqësohet mes rritjes së pranisë ushtarake amerikane dhe përplasjeve diplomatike me Venezuelën. Forcat detare të SHBA-së po kryejnë stërvitje të mëdha zbarkimi në Porto Riko, ndërkohë që një tjetër anije e dyshuar për trafik droge u sulmua në ujërat e Karaibeve, duke lënë tre të vdekur.
Komanda Jugore e SHBA-së publikoi pamje që tregojnë Njësinë e 22-të Ekspedicionare Detare duke praktikuar zbarkime dhe operacione infiltrimi me helikopterë. Zyrtarisht, qëllimi është lufta kundër karteleve të drogës, por shkalla e mobilizimit dhe përqendrimi i forcave sugjerojnë përgatitje për një skenar më të gjerë, ndoshta edhe presion ndaj regjimit të Nicolás Maduros në Venezuelë.
"Të gjitha këto lëvizje, besoj, janë të dizajnuara për të tronditur regjimin e Maduros dhe gjeneralët që e rrethojnë atë, me shpresën e krijimit të përçarjeve të brendshme", tha për Reuters Christopher Hernandez-Roy, bashkëpunëtor i lartë në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Uashington.
Një tjetër zhvillim domethënës është rindërtimi i bazës detare Roosevelt Roads në Porto Riko, e mbyllur që nga viti 2004. Modernizimi i saj, si dhe zgjerimi i infrastrukturës në aeroportet e Porto Rikos dhe Ishujve Virgjër, konsiderohen si pjesë e një strategjie për të forcuar praninë amerikane vetëm 800 kilometra larg Venezuelës.
Ekspertët në Uashington besojnë se këto lëvizje kanë për qëllim të tronditin udhëheqjen ushtarake të Maduros dhe të nxisin përçarje të brendshme.
Ndërkohë, Departamenti i Drejtësisë ka informuar Kongresin se administrata Trump mund të vazhdojë bastisjet e saj kundër trafikantëve të dyshuar të drogës në Amerikën Latine dhe nuk është e detyruar nga Rezoluta e Pushteteve të Luftës e vitit 1973, e cila kërkon miratimin e Kongresit për të vazhduar operacionet ushtarake armiqësore përtej 60 ditëve nga e para.
Me 15 sulme të kryera që nga shtatori dhe 64 të vrarë, shumë analistë paralajmërojnë se SHBA po ringjall frymën e Doktrinës Monroe, e cila autorizoi SHBA-në të ndërhynte ushtarakisht në kontinent për të "ruajtur rendin" në "oborrin e saj", duke rrezikuar një përplasje të re në hemisferën perëndimore.