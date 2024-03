Varianti “Delta” rrit infektimet në Greqi, ja sa viktima u shënuan gjatë 24 orëve

Janë regjistruar 1834 raste të reja me COVID-19 dhe 8 viktima gjatë 24 orëve në Greqi.

Krahasuar me me ditën e djeshme ka një rritje të rasteve, dhe një ulje të numrit të viktimave, pasi sot janë shënuar 2 fatalitete më pak. 123 pacientë janë të intubuar në spitale në luftë me sëmundjen.

Greqia në muajin e fundit ka shënuar një rritje të lartë të të infektuarve si pasojë e variantit “Delta” duke u detyruar që të marrë masa shtrënguese në zona të caktuara, si në ishullin e famshëm Mykonos.