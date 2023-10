Udhëtimet drejt Izraelit dhe territoreve palestineze me rrezik! Thirrja e Ministrisë së Jashtme për qytetarët

Ministria e Jashtme jep paralajmërim që të kenë kujdes me udhëzimet drejt Izraelit dhe territorit të palestinez.



Për Rripin e Gazës prej kohësh në Gjermani ka paralajmërim për udhëzimet drejt Rripit të Gazës, ndërsa qëndron në këtë listë edhe Izraeli dhe territoret palestineze. Të dielën (15.10.2023) Ministria e Jashtme u dha njoftimin me paralajmërimqë të kenë kujdesin që të evitojnë udhëtimin drejt Izraelit, territoreve palestineze dhe Libanit.



“Izraeli mbetet si objektivi i shpallur të grupeve terroriste”, thuhet në argumentim. Po ashtu ka lidhje të me shpalljen e një burimi të shpejtë në tokë nga Izraeli.

Rivlerësimi i gjendjes në një javë pas sulmeve të Hamasit, të shpallur nga SHBA, BE, Gjermania dhe të tjera vende si sulme tërroriste. Hamasi militant islamik të shtunën e kaluar (7.10.2023) nisi një sulm masiv terrorist ndaj Izraelit duke akuzuar një nga masakrat më të përgjakshme që nga themelimi i shtetit të saj më 1948. Që nga ajo kohë ka pasur Izraeli sulme.

Sipas të dhënave të autoriteteve nga pa izraelite janë vrarë mbi 1300 veta dhe rreth 150 persona nga terroristët. Si rezultat IDF shënjestroi Rripin e Gazës dominuar nga Hamasi, sipas të dhënave të autoriteteve të Hamasit janë vrarë mbi 2200 palestinezë.

Ushtria gjermane, Bundeswehr, ka nisur të transportojë shtetasit gjermanë nga Izraeli për në Gjermani. Për këto janë vendosur në avionë ushtarak transporti të tipit A400M, konfirmoi aviacioni ushtarak. Këta avionë kanë çuar “material” në Tel Aviv dhe gjatë kthimit do të marrin shtetasit gjermanë që duan të kthehen në atdhe. Deri tani janë kryer tre fluturime dhe janë evakuuar rreth 160 shtetas gjermanë. Avionët të dielën (15.10.2023) u ulën përsëri në Wunstorf të Saksonisë së Ulët.



Shoqëria ajrore gjermane, Lufthansa evakuoi rreth 2800 shtetas gjermanë dhe më pas pati bërë me dije, se për arsye sigurie nuk do të ofrojë më fluturime të posaçme për në Izrael. Në grupin Lufthansa bëjnë pjesë edhe Swiss, Austrian dhe Brussels Airlines. Këto shoqëri i kanë një vend e tire secili me nga 15 fluturime të saçme për dhe nga Izraeli. /DW