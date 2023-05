Turqia sot në zgjedhje, çuditë nga qendrat e votimit, gruaja shkon të votojë me një qengj

Turqia voton sot për Presidentin e vendit, në një balotazh mes dy kandidatëve, Erdogan dhe Kilicdaroglu.

Më shumë se 64 milionë qytetarë të Türkiye-s me të drejtë vote, në raundin e dytë zgjedhin mes presidentit aktual Recep Tayyip Erdoğan, kandidat i Aleancës Popullore dhe kandidatit të Aleancës Kombëtare opozitare, Kemal Kılıçdaroğlu.

Në raundin e dytë të zgjedhjeve, të drejtë vote do të kenë edhe 47.523 zgjedhës shtesë në krahasim me raundin e parë, të cilët ndërkohë kanë mbushur 18 vjeç.

Në raundin e parë të zgjedhjeve të mbajtur më 14 maj, Erdoğan fitoi 49,5 për qind të votave dhe lideri i opozitës turke, Kemal Kılıçdaroğlu, 44,89 për qind të votave. Aleanca Popullore e Erdoğanit e udhëhequr nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti) fitoi shumicën në parlamentin e shtetit në raundin e parë.



E diela ka sjellë momente shumë të veçanta në Turqi teksa votohet mes dy kandidatëve.

Një votuese turke ka mbërritur në një qendër votimi në Stamboll për të votuar me qengjin e saj të bardhë që e ndjek pas.

Përdoruesit e mediave sociale shpërndanë video të votueses dhe qengjit të saj të veshur me stil në kutinë e votimit.

“Procesi zgjedhor në Turqi po ecën pa shkelje”, shkruan Nexta përbri videos.

Votuesit e sëmurë, të moshuar dhe me aftësi të kufizuara votojnë në shtëpi

Kutitë e lëvizshme të votimit janë marrë nëpër shtëpitë e njerëzve për të ndihmuar të sëmurët, të moshuarit dhe të paaftët të votojnë në balotazhin presidencial.

Midis atyre që votuan nga shtëpitë e tyre ishte Sumeyye Sahin, 81 vjeçe, nga provinca juglindore e Adiyaman, e cila falënderoi ata që lehtësuan procesin për të.

Zgjedhjet në Türkiye, çifti i ri voton para kurorëzimit

Një çift i ri, të cilët do të martohen sot në qytetin Düzce, kanë dalë në qendrën e votimit para kurorëzimit për të ushtruar të drejtën e votës në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Türkiye, raporton Anadolu.

Nusja e ardhshme Özge (23-vjeçare) ishte e veshur me fustan nusërie ndërsa dhëndri Ismail (24-vjeçar) me kostum dhëndërie. Të rinjtë vendosën të votojnë në një shkollë lokale para dasmës, të cilën e kanë paraparë këtë mbrëmje.

Özge u tha gazetarëve se dita e dasmës ka ndodhur të përkojë me ditën e zgjedhjeve, kështu që ata vendosën të votojnë menjëherë në mëngjes. “Zgjedhjet le t’i sjellin të mira vendit dhe popullit tonë. Ky padyshim do të jetë një kujtim i veçantë për ne. Këtë do t’ua tregojmë fëmijëve tanë në të ardhmen”, tha ajo.

Dhëndri Ismail Çoban shtoi se janë përpjekur të ndryshojnë datën e dasmës që të mos jetë në ditën e zgjedhjeve, por nuk ia kanë dalë, andaj kanë vendosur të vijnë në qendrën e votimit me veshjet e dasmës, gjë që tërhoqi vëmendjen e të gjithëve që ishin prezent.

Macet ‘monitorojnë votën’ në qendrat e votimit në Turqi

Në rrjetet sociale ka plot shaka se macet e fotografuara në qendrat e votimit janë aty për të monitoruar votimin.

Macet pëlqehen dhe kujdesen gjerësisht në të gjithë Turqinë, në rrugë, në dyqane dhe kafene si dhe në shtëpi.

Stambolli, i cili ka një popullsi të konsiderueshme macesh, shpesh quhet edhe “Catstanbul”.

Erdogan kishte një mesazh ndërsa ai hodhi votën e tij në Stamboll, duke përshëndetur mbështetësit dhe duke u bërë thirrje turqve të votojnë.

“Mendoj se procesi i numërimit të votave do të jetë shumë i shpejtë sot. Është e rëndësishme të shohim zgjedhje të tilla për presidencën për demokracinë turke”, tha presidenti aktual pas votimit.

“Pjesëmarrja me 90 për qind është tipike në raundin e parë. Turqia pohoi aderimin e saj ndaj demokracisë me një pjesëmarrje 90 për qind në zgjedhje… Ne u bëjmë thirrje votuesve që të shkojnë në qendrat e votimit dhe t’i përmbahen demokracisë”, tha ai gjithashtu.

Kilicdaroglu ka votuar në shkollën fillore Argentina në kryeqytetin turk, Ankara.

“Për të hequr qafe regjimin tiranik dhe për të vendosur një demokraci të vërtetë, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve që të dalin në qendrat e votimit. Këto zgjedhje po zhvillohen në kushte të vështira për shkak të tentativave për mashtrim, por unë besoj se qytetarët janë të lirë dhe të gatshëm të shkojnë në votime”, tha rivali i Erdogan pas votimit.

Një turk, i vendosur për të votuar me barelë në Qendrën e Votimit

Një turk ka mbërritur në një shtrat spitali për të votuar në një qendër votimi, i brohoritur dhe i duartrokitur nga të pranishmit.

Përdoruesit e mediave sociale shpërndanë video të burrit teksa ai hynte në stacion me ndihmën e paramedikëve.

Sinan Ogan, i cili doli i treti në votimin e raundit të parë, ka votuar në shkollën e mesme Kocatepe Mimar Kemal Anadolu në kryeqytet, Ankara.

Politikani nacionalist, i cili përfundimisht mbështeti Erdoganin, u quajt “kingmakers” për potencialin e tij për të ndikuar në votimin e raundit të dytë.