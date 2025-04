Trump paralajmëron tarifa për telefonat inteligjentë dhe laptopët: Nuk do të ketë përjashtime!

Përjashtimi i telefonave inteligjentë, laptopëve dhe produkteve të tjera elektronike nga tarifat e importit në Kinë do të jetë jetëshkurtër, kanë njoftuar zyrtarë të lartë amerikanë.

“Nuk kishte asnjë përjashtim tarifor”, tha Trump.

Në postimin në platformën e tij Truth Social, Trump premtoi të nisë një hetim tregtar të sigurisë kombëtare në sektorin e gjysmëpërçuesve dhe “të gjithë zinxhirin e furnizimit të elektronikës”.

“Ne nuk do të mbahemi peng nga vendet e tjera, veçanërisht nga vendet armiqësore tregtare si Kina”, shtoi ai.

Shtëpia e Bardhë kishte njoftuar të premten përjashtimin e disa produkteve elektronike nga tarifat e larta reciproke ndaj Kinës, shkruan the Guardian.

Ministria e Tregtisë e Kinës tha se përjashtimi tregonte se SHBA po ndërmerrte “një hap të vogël drejt korrigjimit të praktikës së saj të gabuar të njëanshme të “tarifave reciproke” dhe këmbënguli që Uashingtoni të anulonte të gjithë regjimin tarifor.

Zhang Li, president i Qendrës Kineze për Zhvillimin e Industrisë së Informacionit, tha se përjashtimet vërtetuan “sa e rëndësishme është Kina për kompanitë e mëdha të teknologjisë amerikane që mbështeten shumë tek vendi për prodhim dhe inovacion”.

Megjithatë, sekretari i tregtisë i Trump, Howard Lutnick, tha se produktet kritike të teknologjisë nga Kina do të përballen me detyra të reja të veçanta së bashku me gjysmëpërçuesit brenda dy muajve të ardhshëm.

Lutnick tha se Trump do të miratonte “një lloj tarife të fokusuar të veçantë” për telefonat inteligjentë, kompjuterët dhe produktet e tjera elektronike brenda një ose dy muajsh, së bashku me tarifat sektoriale që synojnë gjysmëpërçuesit dhe farmaceutikët.