“Trump është i paparashikueshëm”, kryeministri i Groenlandës: Rendi botëror po lëkundet në shumë fronte!

Presidenti amerikan Donald Trump është “i paparashikueshëm”, tha kryeministri i Groenlandës Mute Egede në një intervistë për televizionin shtetëror danez DR, e cila u transmetua sot, një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve në territorin autonom danez.

“Rendi botëror po lëkundet në shumë fronte”, tha Egede, duke folur për “një president amerikan që është i paparashikueshëm dhe që, për shkak të kësaj, shkakton shqetësim te njerëzit”.

Pavarësisht këmbënguljes së republikanëve që Groenlanda të merrej nga SHBA, Egede përsëriti se grenlandezët nuk duan të jenë as danezë, as amerikanë.

“Ajo që ka ndodhur kohët e fundit, ajo që ka thënë dhe bërë presidenti amerikan, na bën të mos duam të jemi aq afër (me SHBA) sa mund të kishim dashur më parë”, shpjegoi ai, duke akuzuar Trump se nuk i trajton grenlandezët “me respekt”.

Ajo që ka rëndësi pas zgjedhjeve të nesërme është një udhërrëfyes “i fortë” për pavarësinë, i cili kryesisht do të sigurojë diversifikimin e ekonomisë së ishullit të madh Arktik, me zhvillimin kryesisht të disa sektorëve, si turizmi, minierat e mineraleve dhe energjia e gjelbër, theksoi Egede.

Kryeministri i Groenlandës e sheh të ardhmen e vendit të tij “brenda aleancës perëndimore”.

“Ka çështje sigurie dhe mbrojtjeje që na detyrojnë të bëjmë aleancë me vendet e tjera, me të cilat jemi tashmë partnerë”, shpjegoi ai.

Një nga çështjet vendimtare në zgjedhjet parlamentare do të jetë rruga drejt pavarësisë për ishullin, me shumicën e 57,000 banorëve të Groenlandës që deklarojnë se nuk janë as danezë, as amerikanë, por grenlandezë.