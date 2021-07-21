LEXO PA REKLAMA!

Shirat e rrëmbyeshëm përmbysin Kinën, ndërrojnë jetë 12 persona

Lajmifundit / 21 Korrik 2021, 08:04
Bota

Kina Qëndrore është përmbytur për shkak të shirave të rrëembyeshëm që kanë pushtuar vendin. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se për pasojë kanë ndërruar jetë 12 persona, ndërsa mijëra të tjerë janë evakuar nga shtëpitë e tyre dhe janë vendosur në zona të sigurta.

Mësohet se shirat kanë bllokuar metrot e qyteteve, ndërsa makinë janë mbuluar nga uji. Ekipet e kërkim-shpëtimit ndodhen në terren dhe po monitorojnë nga afër situatën.

Ata po punojnë për shpëtimin e personave të bllokuar në shtëpitë e përmbytura, metrotë, apo ambientet e tjera të vendit. Sinoptikanët kanë parashikuar se reshje të dendura shihu do e përfshijnë rajonin intestivisht gjatë 24 orëve të ardhshme.

