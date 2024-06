Sherr me grushte mes deputetëve në parlamentin italian

Deputetët e parlamentit të Italisë janë përfshirë në konflikt fizik duke u perleshur me grushte.

Ne kohen kur ishte duke u diskutuar një projektligj, deputeti i partisë Lëvizja me 5 yje, Leonardo Donno, kishte marrë një flamur për tja cuar ministrit gjatë rrugës është goditur me grusht nga disa deputetë Lega Nor dhe është rrëzuar në tokë.

Ai nuk është ndjerë mirë dhe është nxjerrë jashtë parlamentit me karroze.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në përleshje është goditur edhe një asistent parlamentar që ka ndërhyrë për të qetësuar deputetët./tch