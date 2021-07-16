‘Profecia’ e Simpsons vazhdon, ja çfarë kanë parashikuar këtë radhë
Duhet të pranojmë se ajo që ndodh me Simpsons dhe " profecitë " e tyre është përtej imagjinatës!
Simpsons kanë qenë në televizion për më shumë se tre dekada dhe disa herë kanë "parashikuar " ngjarje dhe incidente të ndryshme të vogla dhe të mëdha, duke e lënë audiencën pa fjalë.
Tani është koha për të shtuar një tjetër.
Dhe bëhet fjalë për udhëtimin e Richard Branson të cilët krijuesit e Simpson e parashikuan shtatë vjetë më parë.
Miliardieri dhe themeluesi i Virgin Galactic bëri ëndrrën e tij të madhe më 11 korrik 2021.
Në fakt, Brunson u bë miliarderi i parë që udhëtoi me anijen e tij në hapësirë .
Fluturimi historik VSS Unity u transmetua drejtpërdrejt dhe Branson dhe pesë anëtarë të tjerë të ekuipazhit kaluan disa minuta në hapësirë.
Ai e përshkroi udhëtimin si " një përvojën më unike të një jete të tërë ".
Por krijuesit e Simpson,e kishin parashikuar këtë udhëtim në një episod të vitit 2014 me titull "Lufta e Artit" ku bosin e Virgin është duke udhëtuar në hapësirë!
Virgin Atlantic shpërndau fotografinë përkatëse në Twitter me shkrimin " Simpsons e parashikuan atë… ".
Kujtojmë se disa nga parashikimet kryesore të "profetëve" Simpsons ishin presidenca e Donald Trump , episodet dhe pushtimi i Kapitolit në një episod të sezonit të 7-të me titull "Dita e Dhunës Vdiq", veshjen e Kamala Harris , koronavirusi dhe karantinën në episodin "Gripi Osaka", blerja e Fox nga Disney , etj./syri