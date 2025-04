Pamjet satelitore zbulojnë se Koreja e Veriut po ndërton luftanijen më të madhe dhe të avancuar

Pamje të reja satelitore tregojnë atë që mund të jetë anija më e madhe luftarake e Koresë së Veriut – ndoshta më shumë se dyfish më e madhe se çdo mjet tjetër detar në flotën e liderit Kim Jong-un. Imazhet, të realizuara më 6 prill nga kompanitë Maxar Technologies dhe Planet Labs, tregojnë një anije në ndërtim në kantierin detar Nampo, në bregun perëndimor të vendit, rreth 60 kilometra në jugperëndim të kryeqytetit, Phenian.

Sipas CNN, analistët besojnë se fotot tregojnë ndërtimin e sistemeve të armëve dhe pajisjeve të tjera të brendshme. Anija besohet të jetë një fregatë me raketa drejtuese (FFG), e projektuar për të goditur objektiva në tokë dhe në det.

Sipas analizës nga Joseph Bermudez dhe Jennifer Jun të Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS), fregata ka një gjatësi prej rreth 140 metrash, duke e bërë atë anijen luftarake më të madhe ndonjëherë të ndërtuar në Korenë e Veriut. Për krahasim, anijet shkatërruese të klasës Arleigh Burke të Marinës Amerikane janë rreth 154 metra të gjata, ndërsa fregatat në ndërtim të klasës Constellation do të jenë 151 metra.

CNN thekson se ndërtimi i kësaj anijeje nuk përbën surprizë, pasi regjimi i Kim Jong-unit po zhvillon me shpejtësi forcat e armatosura, duke testuar raketa balistike ndërkontinentale që mund të arrijnë territorin e SHBA-së, pavarësisht sanksioneve të rrepta të OKB-së që kufizojnë aksesin në pajisje dhe teknologji ushtarake.

Analistët mendojnë se lidhjet gjithnjë e më të ngushta me Rusinë pas nisjes së luftës në Ukrainë mund t’i ndihmojnë verikoreanët të anashkalojnë këto kufizime. Ish-admirali i Koresë së Jugut, Kim Duk-ki, beson se Moska mund të furnizojë Phenianin me teknologji për sistemet raketore të fregatës.



Fotografi të anijes janë shfaqur në televizione shtetërore të Koresë së Veriut në fund të vitit të kaluar, ku Kim Jong-un shfaqej duke inspektuar ndërtimin. Analistët vënë në dukje se anija duket të jetë e pajisur me radarë të avancuar me fazë të skanuar, të cilët mund të gjurmojnë kërcënimet me më shumë shpejtësi dhe saktësi se më parë.

Megjithatë, ekspertët theksojnë se mediat duhet të jenë të kujdesshme me supozimet rreth kapaciteteve të vërteta luftarake të kësaj anijeje. Karl Schuster, ish-kapiten i Marinës Amerikane dhe analist në Havai, shpjegoi se ndërsa ndërtimi i strukturës dhe sistemit të lëvizjes së një anijeje është i arritshëm, sfida reale është integrimi i sistemeve moderne të komunikimit, armëve dhe sensorëve.

Në një intervistë për CNN në mars, deputeti koreano-jugor Kim Byung-ki vuri në dyshim nëse Pheniani ka aftësinë teknike dhe infrastrukturën për të operuar një anije të tillë moderne. Ai theksoi edhe kostot e mëdha të funksionimit dhe mirëmbajtjes së saj, si dhe nevojën për një ekuipazh të trajnuar.

Ndërkohë, ish-admirali Kim paralajmëron se nuk duhet nënvlerësuar fuqia e mundshme e kësaj fregate. Nëse ajo pajiset me raketën balistike hipersonike që Koreja e Veriut pretendon se ka testuar me sukses në janar, ajo do të përbënte një ndryshim të madh në balancën e sigurisë rajonale.

Pasi analizoi pamjet për CNN, Schuster vlerësoi se fregata mund të mos jetë gati për testime detare edhe për një vit tjetër, për shkak të mungesës së pajisjeve dhe sistemeve të përparuara që priten të instalohen.

Ndërkohë, Kim Jong-un vazhdon të ushtrojë presion për modernizimin e flotës detare, përfshirë edhe zhvillimin e raketave të lëshuara nga nëndetëset dhe ndërtimin e nëndetëseve për t’i transportuar ato. Në shtator, ai inspektoi vendin ku do të ndërtohet një port i ri ushtarak, me qëllim për t’u përshtatur me mjetet e reja të mëdha luftarake që nuk mund të ankorohen në bazat aktuale.

Deputeti koreano-jugor, Yoo Yong-won, deklaroi se anija në ndërtim në kantierin e Nampo-s është vetëm një shembull i përpjekjeve të Kim-it për të modernizuar marinën e Koresë së Veriut.