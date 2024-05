Palestina drejt anëtarësimit në OKB, Hamas: Për të drejtat e palestinezëve

Pas miratimit në Asamblenë e Përgjithshme për anëtarësimin e Palestinës në OKB, ka reaguar Hamasi.

Fraksioni islamik ka shkruar në Telegram se “rezoluta është një njohje e nevojës që populli ynë palestinez të fitojë të drejtat e tij legjitime dhe një afirmim të bashkëpunimit ndërkombëtar, përballë vullnetit të SHBA-së për të mbështetur luftën e asgjësimit të zhvilluar kundër tyre.

Ne u bëjmë thirrje vendeve të lira të botës që të intensifikojnë përpjekjet e tyre dhe të ofrojnë të gjitha mjetet e ndihmës dhe mbështetjes për popullin tonë palestinez”.

Organizata botërore prej 193 anëtarësh miratoi sot rezolutën e sponsorizuar nga arabët dhe palestinezët me një votim 143-9 me 25 abstenime. Shtetet e Bashkuara votuan kundër rezolutës, së bashku me Izraelin, Argjentinën, Çekinë, Hungarinë, Mikronezinë, Naurun, Palau dhe Papua Guinenë e Re.

Ndërsa shtetet që abstenuan ishin 25, mes tyre edhe Shqipëria.