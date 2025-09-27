LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mediat italiane: Jehonë vrasjes së biznesmenit italian. Vritet Edoardo Sarchi në Tepelenë

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 15:43
Bota

Mediat italiane: Jehonë vrasjes së biznesmenit italian. Vritet Edoardo

Mediat italiane i kanë bërë jehonë vrasjes së biznesmenit italian në Shqipëri, Edoardo Sarchi i cili u gjet i vrarë me armë zjarri në anë të rrugës në një fshat të Tepelenës.

Nova News shkruan se 44-vjeçari me banim në Tiranë, u vra në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Salari, në bashkinë e Tepelenës, në jug të Shqipërisë.

Gazeta italiane thekson se Sarchi ishte një biznesmen dhe pronar i fabrikës së tullave "Tegola Edilcentro" në Tiranë.

Artikulli i plotë i Nova News:

Edoardo Sarchi, një shtetas italian 44-vjeçar me banim në Tiranë, u vra në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Salari, në bashkinë e Tepelenës, në jug të Shqipërisë. Lajmin e bëri të ditur policia shqiptare.

Sarchi, një biznesmen dhe pronar i fabrikës së tullave Tegola Edilcentro në Tiranë, u qëllua me armë zjarri.

"Është ngritur një ekip i posaçëm hetimor, i cili, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për të sqaruar rrethanat, për të mbledhur dokumentacionin dhe për të identifikuar personat përgjegjës", thuhet në një deklaratë zyrtare.

Autoritetet kanë ngritur pika kontrolli dhe postblloqe në disa zona për të gjurmuar autorin ose autorët e krimit. Sipas informacioneve fillestare, Sarchi frekuentonte rregullisht zonën e Tepelenës, ku ushtronte gjueti.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion