Mediat italiane: Jehonë vrasjes së biznesmenit italian. Vritet Edoardo Sarchi në Tepelenë
Mediat italiane i kanë bërë jehonë vrasjes së biznesmenit italian në Shqipëri, Edoardo Sarchi i cili u gjet i vrarë me armë zjarri në anë të rrugës në një fshat të Tepelenës.
Nova News shkruan se 44-vjeçari me banim në Tiranë, u vra në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Salari, në bashkinë e Tepelenës, në jug të Shqipërisë.
Gazeta italiane thekson se Sarchi ishte një biznesmen dhe pronar i fabrikës së tullave "Tegola Edilcentro" në Tiranë.
Artikulli i plotë i Nova News:
Edoardo Sarchi, një shtetas italian 44-vjeçar me banim në Tiranë, u vra në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Salari, në bashkinë e Tepelenës, në jug të Shqipërisë. Lajmin e bëri të ditur policia shqiptare.
Sarchi, një biznesmen dhe pronar i fabrikës së tullave Tegola Edilcentro në Tiranë, u qëllua me armë zjarri.
"Është ngritur një ekip i posaçëm hetimor, i cili, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për të sqaruar rrethanat, për të mbledhur dokumentacionin dhe për të identifikuar personat përgjegjës", thuhet në një deklaratë zyrtare.
Autoritetet kanë ngritur pika kontrolli dhe postblloqe në disa zona për të gjurmuar autorin ose autorët e krimit. Sipas informacioneve fillestare, Sarchi frekuentonte rregullisht zonën e Tepelenës, ku ushtronte gjueti.