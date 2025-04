Emri/ Kokainë nga Karaibet në Greqi, kush është shqiptari i dënuar përjetë si koka e grupit

5 të pandehur mes tyre një shqiptar janë dënuar me burgim të përjetshëm në Greqi, pasi akuzohen për importimin ilegal të 1.2 tonë kokainë nga Amerika Latine për në Greqi në janar të një viti më parë.

Në total grupi i të arrestuarve përbëhej nga 13 persona. Mes pesë të dënuarve me burgim të përjetshëm është një kriminel shqiptar 42-vjeçar,i quajtur Aleksandër Pemaj, i cili në vitin 2010 ishte pjesë e një përplasje të armatosur me policinë në Bajron gjatë së cilës një qytetar humbi jetën.

8 të pandehurit e tjerë u dënuan me 12 deri në 18 vjet burg.

Droga ishte ngarkuar në një varkë me vela me emrin “Barracuda Seven” në shtetin ekzotik të ishujve Karaibe të Shën Vincentit dhe u gjet në një shtëpi në Astakos ku kishin shkuar për t’i marrë me trurin e organizatës kriminale, shqiptarin Aleksandër Pemaj.

Vlen të përmendet se dy policë të fshehtë të koduar “Triantis” dhe “Stratias” ishin infiltruar dhe kishin marrë pjesë në operacionin e transportit. Në gjyq, i cili filloi më 19 maj dhe përfundoi të premten, u morën në pyetje si dëshmitarë të mbrojtur.

Në Prevezë, “Grigoriou” u takua me Grekun P.V. i cili i dha atij një qese letre duke i thënë se nuk e dinte se çfarë përmbante. Kur oficeri i fshehtë u kthye në shërbimin e tij dhe çanta u hap, u zbulua se ajo përmbante 109,550 euro.

Disa orë më vonë dhe pasi u zgjidhën “detajet” e fundit për pjesën tjetër të parave, takimi përfundimtar u dha në shtëpinë në Astakos ku ishte ruajtur kokaina. Atje, posa doli një anëtar i qarkut për të dhënë shumën e mbetur, njerëzit e policisë dhe EKAM ndërhynë.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan, sasia prej 1 181 kg kokainë e pastër, vlera e së cilës llogaritet në mbi 50.000.000 euro, u sekuestruan edhe shuma cash prej 231.000 euro, 3 pistoleta, 1 kallashnikov, 5 autovetura dhe 19 celularë.

Emrat e shqiptarë të arrestuar:

Aleksandër Pema

Arbër Përdeda

Ergon Tusi

Erlin zotaj

Lek Doda

Maksim Preçi