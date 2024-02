Kanabisi do të jetë i ligjshëm në Gjermani nga 1 Prilli

Pas vonesave të konsiderueshme, Gjermania pritet të miratojë brenda javës përdorimin personal të kanabisit, i cili do të hyjë në fuqi më 1 prill.

Ligji, që do të votohet nga dhoma e ulët jo më vonë se të premten, do t’i lejojë të rriturit të posedojnë deri në 25 gram kanabis, të rritin deri në tre bimë për konsum privat dhe të kultivojnë drogën si pjesë e klubeve jofitimprurëse të kanabisit me një limit prej 500 anëtarësh.

Qëllimi është frenimi i tregut të zi dhe lufta e krimit e lidhur me drogën. Ky është hapi i parë drejt një legalizimi më të gjerë të marihuanës në ekonominë më të madhe të Europës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Planet, të mbështetura nga kabineti i kancelarit Olaf Scholz, po vonohen nga kundërshtimi i disa ligjvënësve në koalicionin qeverisës.

Vendimi i qeverisë ka tërhequr gjithashtu kritika të ashpra nga konservatorët kryesorë të opozitës gjermane, të cilët argumentojnë se diçka e tillë do të dëmtojë shëndetin e të rinjve dhe do të rrisë barrën mbi policinë.