“Jo pasaportës së vaksinës”/ Tubime masive edhe në Britani dhe Izrael

Perdorimi i pasaportës së gjelbër për të aksesuar aktivitetet kulturore dhe jo vetëm,vaksinimi i detyruar për grupe të caktuara si dhe diskriminimi ndaj personave që nuk duan të vaksinohen ka sjellë reagimin e qytetarëve në vendet te ndryshme evropiane.

Ata kanë shprehur zemerimin e tyre duke protestuar.

Në Angli, tubuesit mbushën rrugët e Londrës për të kundërshtuar “pasaportën e re shendëtësore”.

“ U linda i lire dhe do jetoj i lire” me kete thirrje anglezët shprehen shqetesimin e tyre për kufizimet që vendosi qeveria per perdorimin e kartes së gjelber në ambiente të caktuara, e që sipas tyre shkel të drejtat themelore të njeriut.

Edhe në Izrael qindra njerëz u mblodhën para shtëpisë së kryeministrit Naftali Bennett për të protestuar , pasi ky i fundit krtikoi personat të cilët refuzojnë të injektohen me vaksinën kundër koronavirusit.

Kryeministri izraelit beri të ditur se në ditët në vijim do të miratohet ligji i ri ku të gjithë të pavaksinuarit do të duhet të paguajnë vetë për testimet.

Demonstruesit bllokuan rrugët dhe hodhen parulla kundër Bennett.

Ata u perplasen edhe me policinë e cila u përpoq të shpërndajë turmën. Ndërkohë, pesë persona u arrestuan nga forcat e rendit.