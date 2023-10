“Sulmi i Hamasit më i rëndi që nga Holokausti”, Biden dënon antisemitizmin dhe islamofobinë

Duke folur përpara Darkës Kombëtare të Fushatës për të Drejtat e Presidenti i SHBA Joe Biden dënoi antisemitizmin, islamofobinë, transfobinë dhe homofobinë.

“Për shkak se historia na ka mësuar vazhdimisht antisemitizmin, islamofobinë, homofobinë, transfobinë, të gjitha ato janë të lidhura. Urrejtja ndaj një grupi të mbetur pa përgjigje hap derën për më shumë urrejtje ndaj më shumë grupeve, më shpesh, me lehtësi.”

Biden iu referua sulmit të javës së kaluar nga Hamasi në territorin izraelit si një manifestim urrejtjeje që mori jetën e të paktën 1300 njerëzve, përfshirë 27 amerikanë. Presidenti u ankua gjithashtu për vdekjet palestineze, duke thënë se shumë familje të pafajshme palestineze po përdoren si “mburoja njerëzore”.

“Një javë më parë, ne pamë urrejtjen të manifestohej në një mënyrë tjetër në masakrën më të rëndë të popullit hebre që nga Holokausti. Më shumë se 1300 jetë të pafajshme humbën në Izrael, duke përfshirë të paktën 27 amerikanë. Fëmijë dhe gjyshër të rrëmbyer e të mbajtur peng nga Hamasi. Familjet e pafajshme palestineze dhe shumica dërrmuese nuk kanë asnjë lidhje me Hamasin. Ata po përdoren si mburoja njerëzore.”

Fushata për të Drejtat e Njeriut, një grup advokues që fokusohet në urrejtjen anti-LGBTQ, mbajti darkën e saj kombëtare në Uashington D.C.

“Dhe të gjithë ju këtu sonte dhe të gjithë avokatët dhe aleatët në të gjithë vendin, unë shoh dritën që do të triumfojë mbi errësirën. Unë shoh shpresën që do të mposht frikën. Unë shoh dashurinë që do ta kapërcejë urrejtjen në të gjitha format e saj. Unë shoh një komb të madh, sepse ne në thelb jemi njerëz të mirë. Vetëm mbani mend kush jemi dhe nuk jemi viktima. Dhe megjithëse jemi njerëz të mirë, duhet të ngrihemi dhe të bërtasim. Duhet të ngrihemi dhe të bërtasim. Nuk mund të heshtësh. Heshtja është bashkëpunim. Heshtja është bashkëpunim.”