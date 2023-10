Forcat izraelite do hyjnë në Gaza

Forcat mbrojtëse të Izrael nxorën një deklaratë për mediat ku bëjne me dije se trupat ushtarake janë gati të zgjerojnë operacionet e tyre në terren.

“IDF po përgatitet për një ofensivë gjithëpërfshirëse me ndihmën e qindra mijëra trupa nga personeli rezervë”, shkruhet mes të tjerash në deklara.



Momenti kur ky inkursion do të nisë nuk u bë me dije, teksa ka skaduar dhe afati që autoritetet izraelite iu dhanë civilëve palestineze që të largohen nga Gaza.

Mes të tjerash, në deklaratën për shtyp shkruhet se në ofensivë do të përfshihen

forcat ajrore, detare dhe tokësore.

“Pajisjet thelbësore luftarake janë dërguar tashmë në vendet përkatëse dhe batalionet me ushtarë të IDF janë dislokuar strategjikisht në të gjithë vendin”, thuhet mes rreshtash.

Organizata shëndetësore e Kombeve të Bashkuara ka dënuar urdhrin e Izraelit për evakuimin e 22 spitaleve që trajtojnë më shumë se 2,000 pacientë të shtruar në Gazën veriore.

“Detyrimi i më shumë se 2,000 pacientëve për t'u zhvendosur në Gazën jugore, ku institucionet shëndetësore tashmë funksionojnë me kapacitet maksimal dhe të paaftë për të absorbuar një rritje dramatike të numrit të pacientëve, mund të barazohet me një dënim me vdekje,” Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH). thuhet në një deklaratë.

“Drejtorët e spitaleve dhe punonjësit e shëndetësisë tani po përballen me një zgjedhje të vështirë: të braktisin pacientët me sëmundje kritike në mes të një fushate bombardimi, të vënë në rrezik jetën e tyre ndërsa qëndrojnë në vend për të trajtuar pacientët, ose të rrezikojnë jetën e pacientëve të tyre ndërsa përpiqen t'i transportojnë ata në objektet që nuk kanë kapacitet për t'i pranuar ato, "tha OBSH.