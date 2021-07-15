E frikshme! Gruaja në SHBA gjen 18 gjarpërinj poshtë shtratit, ja veprimi heroik i bashkëshortit të saj
Një ngjarje e tmerrshme ka ndodhur në Xhorxhia, SHBA. Një grua ka treguar se ka gjetur 18 gjarpërinj nën shtratin e saj. Përmes një postimi në Facebook, gruaja ka treguar se ishin dy prindërit gjarpërinj dhe 16 foshnje.
“Para se të shkoja për të fjetur, unë pashë atë që mendoja se ishte një copë lëmsh në dysheme, shkova për ta zgjatur atë dhe ajo u zhvendos. Mbas kësaj mund të kem nevojë për një kardiolog”, tha gruaja për mediat.
Mësohet se bashkëshorti i saj, përdori një mjet për të marrë çdo gjarpër dhe i vendosi në një thes. Më pas Ëilchers lëshuan gjarpërinjtë në një përrua afër.