Dronë mbi Gjermani, Aeroporti i Mynihut mbyllet për orë të tëra gjatë natës
Aeroporti i Mynihut në Gjermani u mbyll për gati shtatë orë gjatë natës, pas një vale shikimesh të dronëve – duke u bërë qendra më e fundit evropiane e aviacionit që ndalon operimet për shkak të fluturimeve të pashpjegueshme të dronëve.
Sipas një deklarate nga aeroporti, gjithsej 17 fluturime u anuluan pak pas orës 22:00 të enjten, duke ndikuar rreth 3,000 pasagjerë. Përveç kësaj, 15 fluturime që pritej të mbërrinin u devijuan drejt qyteteve gjermane si Shtutgarti, Nurembergu dhe Frankfurti, si dhe në Vjenë të Austrisë fqinje.
Faqja e gjurmimit të fluturimeve Flightradar tregoi disa aeroplanë që rrotulloheshin mbi aeroport rreth orës 23:00 përpara se të devijoheshin në destinacione të tjera.
Aeroporti u rihap në orën 5 të mëngjesit të ditës së premte, kur autoritetet vlerësuan se mbërritjet dhe nisjet ishin të sigurta.
Një përfaqësues i aeroportit tha për CNN:
“Tani gjithçka ka rinisur. Disa fluturime u anuluan, por aeroporti është rihapur. Që nga ora 5 e mëngjesit, të gjitha mbërritjet dhe nisjet janë të sigurta.”
Sipas faqes zyrtare të aeroportit, fluturimi i parë që pritej të ulej pas rihapjes ishte një fluturim i gjatë i Lufthansa nga Bangkoku, me mbërritje të planifikuar në orën 5:25 të mëngjesit.
Aeroporti i Mynihut, i vendosur në Bavari në Gjermaninë jugore, është një qendër kryesore për linjën ajrore gjermane Lufthansa dhe ka shërbyer afro 20 milionë pasagjerë në gjysmën e parë të këtij viti.
Një zëdhënës i Lufthansa-s konfirmoi për CNN se 19 fluturime të saj u anuluan ose u devijuan për shkak të mbylljes, përfshirë edhe tre fluturime të gjata drejt Azisë, të cilat do të riplanifikohen. Ai shtoi se pasagjerëve të prekur u janë ofruar ushqim, pije dhe batanije. Disa foto treguan pasagjerë që flinin në shtretër kampingu në terminal.
CNN ka kontaktuar Policinë Shtetërore të Bavarisë, Zyrën Federale të Policisë Kriminale të Gjermanisë dhe Agjencinë e Inteligjencës së Brendshme për koment.
Dronët mbi Evropën Perëndimore
Mynihu është aeroporti më i fundit evropian që mbyllet për shkak të shikimeve të dronëve. Një javë më parë, një valë incidentesh të ngjashme ndodhi në disa aeroporte të Danimarkës, duke ndikuar në dhjetëra mijëra pasagjerë.
Si përgjigje, Danimarka ndaloi përkohësisht të gjitha fluturimet e dronëve civilë në hapësirën e saj ajrore, teksa priste një samit të liderëve evropianë në Kopenhagë. Samiti synonte të diskutonte mbështetjen për Ukrainën dhe forcimin e sigurisë evropiane.
Një nga temat qendrore ishte nisma për një “mur kundër dronëve” – jo një mur fizik, por një rrjet i shtresuar sistemesh për zbulimin dhe ndalimin e dronëve, duke shfrytëzuar kapacitetet e vendeve anëtare të BE-së.
Evropa është në gjendje të shtuar gatishmërie pas raportimeve për dronë të dyshuar rusë që kanë hyrë në hapësirën ajrore të NATO-s mbi Poloni dhe Rumani, si dhe për një shkelje të dyshuar të hapësirës ajrore të Estonisë nga avionë luftarakë rusë.
Kryeministrja daneze, Mette Frederiksen, u shpreh se megjithëse nuk është arritur në një përfundim të qartë për autorin e incidenteve në Danimarkë, ekziston vetëm një burim i mundshëm kryesor:
“Të paktën mund të konkludojmë se ekziston kryesisht një vend që përbën kërcënim për sigurinë e Evropës – dhe ai është Rusia.”
Kremlini ka mohuar çdo përfshirje, si dhe pretendimet për shkelje të hapësirës ajrore.
Gjatë një eventi të gjatë katër-orësh të transmetuar në televizion të enjten, presidenti rus Vladimir Putin i përqeshi akuzat perëndimore për përfshirje në incidentet me dronë, duke i quajtur ato përpjekje të NATO-s për të nxitur tensione dhe për të justifikuar rritjen e shpenzimeve ushtarake.
“Nuk do të shkoj më. As në Francë, as në Danimarkë, as në Kopenhagë,” bëri shaka ai, duke iu referuar akuzave për fluturimet me dron.
Por ai lëshoi edhe një paralajmërim të koduar:
“Po e ndjekim me kujdes militarizimin në rritje të Evropës,” tha Putin. “A janë të gjitha këto vetëm fjalë, apo ka ardhur koha për kundërmasa? Askush nuk duhet të ketë dyshime se kundërmasat e Rusisë nuk do të vonojnë shumë.”
Ndërkohë, Mynihu – një qytet historik me mbi 1 milion banorë – ka qenë tashmë në gjendje ankthi, pasi edhe Oktoberfest, festivali i famshëm i birrës, u mbyll për disa orë më herët këtë javë për shkak të një kërcënimi me bombë.