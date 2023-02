Bilanc tragjik nga tërmeti në Turqi e Siri, ja sa ka shkuar numri i viktimave deri me tani

Numri i të vdekurve në Turqi dhe Siri është rritur në të paktën 1,824 pas tërmetit të fuqishëm me magnitudë 7.8 ballë që tronditi pjesen jugore te vendit herët të hënën.

Në Siri, gjithsej numerohen të paktën 430 njerëz kanë vdekur, kryesisht në rajonet e Aleppo, Hama, Latakia dhe Tartus, sipas agjencisë shtetërore siriane të lajmeve SANA, e cila gjithashtu raportoi 1,284 të plagosur.

Ndërkohë, grupi "Helmetat e Bardha", i njohur zyrtarisht si Mbrojtja Civile e Sirisë, raportoi gjithashtu të paktën 380 të vdekur dhe 1000 të plagosur në zonat e kontrolluara nga opozita në veriperëndim të Sirisë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sipas Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave të Turqisë (AFAD), të paktën 1,014 persona kanë vdekur dhe 7,003 persona janë lënduar pas tërmetit në Turqi.

Termeti u regjistrua ne juglindje te Turqise, prane kufirit me Sirine mengjesin e sotem me nje fuqi prej 7.7 deri ne 7.8 rihter.Mbare bota ka reaguar me dhimbje per kete fatkeqesie te rende natyrore.

Presidenti amerikan Joe Biden tha se është “thellësisht i pikëlluar” nga tërmeti në Turqi dhe Siri dhe ka premtuar ndihmën e Uashingtonit për të dy vendet.

“Jam thellësisht i pikëlluar për humbjen e jetëve dhe shkatërrimin e shkaktuar nga tërmeti në Turqi dhe Siri.

Unë e kam drejtuar ekipin tim që të vazhdojë të monitorojë nga afër situatën në koordinim me Turqinë dhe të ofrojë çdo ndihmë të nevojshme”, shkroi presidenti në Twitter nga llogaria e tij zyrtare.

Nga ana tjeter ndihma kane ofruar edhe Britania, Rusia, dhe vende te tjera perfshire edhe Shqiperine qe ka shprehur gatsihmeri per dergimin e skuadrave te solidaritetit ne ndihme te operacioneve te shpetimit.