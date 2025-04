Arrestimi i kryebashkiakut të Stambollit, Erdogan: Diploma është vjedhur, nuk mund të mohoni korrupsionin

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka bërë komentin e tij të parë mbi arrestimin e kryetarit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Ekrem İmamoğlu, duke i mëshuar akuzave për korrupsion dhe duke e quajtur këtë një çështje të drejtësisë.

Gjatë një programi iftari të mbajtur në Qendrën e Kongreseve të AKP-së me deputetët e mëparshëm të partisë, Erdoğan tha se Partia Republikane Popullore (CHP) nuk mund të mohojë akuzat për korrupsion.

“Diploma është marrë me djersë, nuk mund të thonë se nuk ka korrupsion në bashki. Ata po përpiqen të mashtrojnë popullin duke e kufizuar çështjen me slogane,” tha ai.

Presidenti akuzoi opozitën se po përpiqet ta paraqesë këtë çështje si një konspiracion politik, ndërkohë që sipas tij, dokumentet dhe informacionet mbi hetimin janë dorëzuar nga vetë anëtarët e CHP-së.

“Përpjekjet e opozitës për të portretizuar konfliktet e saj të brendshme apo problemet e saj me ligjin si çështjen më të rëndësishme të vendit janë kulmi i hipokrizisë,” deklaroi ai.

Erdogan theksoi gjithashtu se as ai, as partia e tij dhe as aleanca qeverisëse nuk kanë kohë për atë që e cilësoi si një “shfaqje të opozitës.” Ai shtoi se një pjesë e udhëheqjes së CHP-së, ndonëse publikisht shprehet e shqetësuar për ndalimin e İmamoğlu-së, në të vërtetë është e kënaqur që ka eliminuar një rival të fortë në luftën e brendshme politike brenda partisë.

Arrestimi i dhjetëra personave, përfshirë kryebashkiakun Ekrem İmamoğlu, më 19 mars ka shkaktuar reagime të forta nga opozita, e cila e ka cilësuar këtë veprim si një goditje politike ndaj kundërshtarëve të qeverisë.

Nga ana tjetër, qeveria dhe aleatët e saj kanë mbrojtur procesin gjyqësor. Kreu i Partisë së Lëvizjes Nacionaliste (MHP), Devlet Bahçeli, deklaroi se drejtësia në Turqi është e pavarur dhe se të gjithë duhet të respektojnë vendimet e saj.

“Duhet të jetë përgjegjësi e përbashkët që vendimet gjyqësore të merren me durim dhe arsye të shëndoshë dhe të respektohet çdo vendim që mund të marrë ligji,” tha Bahçeli. Ai shtoi gjithashtu: “Askush nuk është i paprekshëm, i paarritshëm apo i papërgjegjshëm.”

Situata e tensionuar ka ngritur shqetësime të mëdha brenda dhe jashtë Turqisë, ndërsa mbetet për t’u parë se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim me procesin gjyqësor ndaj İmamoğlu-së dhe të arrestuarve të tjerë.