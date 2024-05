Sulm ukrainas në depon e naftës në Rusi? Pretendimet e Moskës: 3 të vdekur

Zyrtarët e mbështetur nga Rusia në rajonin e uzurpuar lindor të Ukrainës, Luhansk, thonë se tre njerëz u vranë dhe shtatë të tjerë u plagosën si pasojë e një sulmi nga forcat ukrainase në një depo nafte në qytezën Rovenki mbrëmjen e 10 majit.

Radio Evropa e Lirë (REL) nuk ka mundur t’i vërtetojë në mënyrë të pavarur raportimet ruse, në të cilat citohen liderja separatiste rajonale, Natalia Pashchenko, dhe guvernatori i emëruar nga Moska, Leonid Pasechnik.

Ky ishte sulmi i dytë i raportuar në një depo nafte në Luhansk në tre ditët e fundit, për të cilat Pasechnik ka thënë se janë kryer me raketa me rreze të gjata veprimi, të njohura si ATACMS, me të cilat SHBA-ja e ka furnizuar Ukrainën, por ai ka dështuar të japë dëshmi për këtë.

Nga sulmi i mëparshëm në qytetin e Luhanskut u plagosën pesë persona.

Ndërkohë, guvernatori i rajonit jugperëndimor të Rusisë, Belgorod, Vyacheslav Gladkov tha më 11 maj se disa fshatra janë sulmuar nga forcat ukrainase, ku u dëmtuan dhjetëra shtëpi dhe u plagosën tetë njerëz.

Gladkov tha se pesë prej të plagosurve u dërguan në spital. Pesë fshatra mbetën pa rrymë.

Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se nëntë dronë dhe 21 raketa u rrëzuan mbi Belgorod dhe se shtatë dronë të tjerë u interceptuan mbi rajonet Kursk dhe Volgograd.

REL-i nuk ka mundur t’i konfirmojë në mënyrë të pavarur këto raportime./REL