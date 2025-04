Tërmet në Napoli, mbyllen shkollat! Një e plagosur, dëme të mëdha materiale

Një tërmet i fortë me magnitudë 4.4 është regjistruar gjatë natës, rreth orës 1:25, në zonën e Campi Flegrei në Itali. Epiqendra e tërmetit ka qenë në det, pak metra larg bregut të Via Napolit, në Pozzuoli, në një thellësi prej dy kilometrash.

Nga tërmeti u shkaktuan shumë dëme në Napoli, në lagjen Bagnoli, ku mbeturinat binin nga shtëpitë, duke përfunduar në rrugë ose në makina të parkuara.

Në Bagnoli një grua mbeti e plagosur nga shembja e një tavani dhe u shpëtua nga zjarrfikësit, të cilët ndihmuan disa qytetarë të bllokuar në katet e sipërme të shtëpive të tyre për të dalë nga shtëpitë e tyre, veçanërisht në Via Carafa, pasi dyert e hyrjes u bllokuan pas tërmetit.

Banorët e zonës, të cilët të zgjuar papritur dolën në rrugë. Momente tensioni u shkaktuan në ish-bazën e NATO-s në Bagnoli, një nga zonat që duhet të mirëpresë njerëzit në rast emergjence.

Qytetarë të shumtë synuan të kalojnë pjesën tjetër të natës atje, ndërsa forcat e policisë mbyllën portat, të cilat u hapën më pas me forcë nga njerëzit që kërkonin një vend për të kaluar natën në makinat e tyre.

Policia ka tentuar të frenojë protestën dhe ka pasur disa debate, të cilat megjithatë nuk kanë sjellë kontakte fizik. Më pas situata u kthye në normalitet pasi portat u hapën me forcë.

Shkollat ​​janë mbyllur në zonën e tërmetit, ndërkohë që banorët janë të shqetësuar për të çarat që kanë parë të hapen brenda shtëpisë së tyre.

Kontrollet do të nisin sot, sigurojnë kryetarët e bashkive të të cilët kanë mobilizuar ekipe zjarrfikësish për këto inspektime. Të parat që do të shqyrtohen do të jenë shkollat, të cilat mbeten të mbyllura në Pozzuoli dhe në Napoli në Bashkinë e dhjetë të Bagnoli-Fuorigrotta./a2