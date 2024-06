Vrau mbesën, zbardhet dëshmia e autorit: E qëllova me kaçavidë

Pak ditë më parë, Greqia u trondit nga një krim i rëndë, teksa një 11-vjeçare u vra dhe përdhunua një afërm i saj.

Ndërkohë është zbardhur dëshmia e 37-vjeçarit që vrau mbesën e tij 11-vjeçare, pas tentativës për ta përdhunuar.

Sipas mediave greke, ai përshkroi veprimet e tij dhe nuk hezitoi të fajësonte fëmijën, duke thënë se vajza hipi në makinë me dëshirën e saj. Ai e quajti fatkeqen Vasiliki “ajo”, ndërsa pranon se nuk i ka thënë të vërtetën Policisë nga fillimi dhe tentoi të fshihte krimin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Dëshmia e tij që “ngriu” policinë zgjati 35 minuta.

“E pranoj aktin tim, pendohem dhe kërkoj falje. Në mesditën e datës 9 të këtij muaji isha në qendër të fshatit Myrtia të Ilisë dhe u ndala me makinën time te furra e bukës.

Aty ka qenë rastësisht mbesa ime, Vasiliki. Ajo më pyeti se kur do të shkonim në plazh me fëmijët e mi dhe unë i thashë se do t’i merrja çdo ditë që të mbaronin shkollën herët. Në atë moment nuk e di si erdhi tek unë dhe i thash Vasilikit të shkoja ta merrja në mbrëmje që të dilnim shëtitje dhe ajo pranoi. Ne e rregulluam që të shkoja në orën 20:00. Në fakt shkova në shtëpinë e saj në orën 20:20 dhe u ula me Vasilikin dhe nënën e saj Julia.

Vasiliki ma lau makinën dhe u nisa në orën 21:30. Kur u largova unë doli edhe Vasiliki nga shtëpia dhe siç e kishim rregulluar do të ishim pak jashtë fshatit që të mos na shihnin. Shkova me makinën time dhe e prita jashtë fshatit në rrugën për në Hanakia.

Pas pak erdhi Vasiliki, hipi në makinë me dëshirën e saj dhe filluam të shëtisnim. Fillimisht shkuam në supermarket dhe thyeva paratë, pastaj në pikën e karburantit ku mbushëm, kaluam Agios Joannis dhe shkuam në një kioskë ku morëm të pinim pije energjike dhe u nisëm për në Lechina. Vasiliki më pyeti se ku po shkonim dhe unë i thashë të shkojmë një shëtitje dhe ajo vazhdoi të pinte një pije energjike.

Kur arritëm në një zonë rurale midis Lechainës dhe Aretit, ndalova makinën dhe zbritëm të dy. Më pas i mora dorën dhe doja të bëja seks por Vasiliki reagoi pasi nuk donte dhe më tha se do t’i tregojë babait dhe nënës.

Unë u turbullova, e shtyva dhe ajo u rrëzua. Më pas shkova në makinë tek dera e shoferit, kisha një kaçavidë, e mora dhe shkova përsëri tek ajo. Ajo ishte ende poshtë dhe unë fillova ta godisja me kaçavidë, e godita në qafë, mbrapa e anash dhe pashë që po dilte gjak. E tërhoqa nga flokët dhe e çova pak më tej dhe më pas ajo bëri një tingull si “ouuu” dhe më pas nuk foli më. Pastaj shkova më tej për ta fshehur se kisha frikë dhe e fsheha në disa kallamishte ku e mbulova me bar të thatë.

Më pas u largova dhe shkova në shtëpinë e nënës sime në Areti ku qëndrova disa ditë me fëmijët e mi. Në mbrëmje kushërira ime Iulia mori në telefon gruan time dhe i tha se vajza e saj Vasiliki kishte humbur dhe gruaja ime ishte e shqetësuar më tha që ta çoja në Myrtia në mëngjes. Kur u zgjuam në mëngjes shkuam, lashë gruan dhe fëmijët në Iulia dhe shkova në punë. Kur shkova në shkollë gruaja ime më mori dhe më tha të shkoja ta merrja dhe atë bëra. U ula pak aty dhe më pas erdhën policët dhe më pyetën nëse makina është e imja dhe unë u thashë po, më pas policët më çuan në stacion. Në fillim kur më pyetën nuk thashë të vërtetën, por kur më treguan videot, i tregova saktësisht se çfarë kishte ndodhur dhe shkova tek ata dhe u tregova ku e kisha vendosur kufomën. Unë nuk e përdhunova, e mora për dore dhe doja të bënim seks, por ajo nuk donte dhe asgjë nuk ndodhi mes nesh”, tha agresori.

Një dëshmi që shkakton zemërim dhe dëshmon se autori i vetë-rrëfyer kishte planifikuar të takonte fëmijën që në mesditë për të plotësuar orekset e tij të sëmura dhe kur nuk arriti të merrte atë që donte, atëherë i mori jetën të miturës.

Paraditen e së premtes, vrasësi i vetërrëfyer do të shpjegojë në Hetuesi aktin e tij të shëmtuar. Masat e sigurisë do të jenë të forta, ndërsa nuk përjashtohet që hetuesi të shkojë në departament për të marrë faljen, nga frika e hakmarrjes së familjarëve të viktimës.