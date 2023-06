Vendet e botës ku mund të fluturoni edhe me një pasaportë të skaduar!

Mos u shqetësoni nëse e gjeni veten me një pasaportë të skaduar, pasi ka ende disa vende ku mund të udhëtoni me të. Rregullat e reja në fuqi në lidhje me pasaportën tuaj kanë bërë që shumë njerëz të detyrohen të humbasin fluturimet e tyre.

Kjo për shkak të rregullave të reja konfuze të skadencës që nuk lejojnë më pasaportat të jenë më të vjetra se 10 vjet. Fatmirësisht, ju ende mund të fluturoni me një pasaportë të skaduar. Fluturimet e brendshme në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar do të pranojnë një pasaportë që nuk është më e vjetër deri në pesë vjet.

Faqja e internetit EasyJet thotë:

Në të gjitha fluturimet e brendshme kërkohet ID fotografike. Këtu janë disa shembuj të identitetit fotografik që pranohet. Një pasaportë e vlefshme një pasaportë e skaduar mund të përdoret deri në maksimum pesë vjet pas skadimit.

Për shembull, kjo do të thotë që ju mund të përdorni një pasaportë të skaduar nëse fluturoni nga Londra Heathrow në Edinburg.

Mund të përdorni edhe një leje drejtimi, përderisa ajo ka foton tuaj në të. Sigurisht, nëse po largoheni nga vendi, atëherë pasaporta juaj do të duhet të jetë e vjetëruar.

Rregullat e reja tani kërkojnë që britanikët të kenë të paktën tre muaj të mbetur në pasaportën e tyre për të udhëtuar në Evropë. Disa vende, përfshirë Azinë, kërkojnë deri në gjashtë muaj të mbetur në pasaportë.

Dhe ato nuk mund të jenë më shumë se 10 muaj, kështu që britanikët duhet të kontrollojnë datën e fillimit të pasaportës së tyre dhe jo datën e skadencës. Për shembull, nëse pasaporta juaj fillon në maj 2013, por skadon në nëntor 2023, ajo tani është e vjetëruar.