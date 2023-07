Transportonte mallra kontrabandë, arrestohet 40-vjeçari në Tiranë

Një 40-vjeçar ka rënë në prangat e Policisë ditën e sotme në Tiranë, pasi u kap duke transportuar mallra kontrabandë.

Me një njoftim për mediat, Policia bën me dije se në pranga ka rënë 40-vjeçari me inicialet E.H., të cilit iu gjetën në automjet një sasi paketash pa pullë fiskale.

Policia nuk jep të tjera detaje për ngjarjen, ndërsa 40-vjeçari akuzohet për veprat penale “Tregtimi dhe transportimi i mallrave kontrabandë“, “Fshehje të ardhurash“ dhe “Shkelje e të drejtave të pronësisë industriale”.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme.