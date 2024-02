SPAK heton aferën CEZ-DIA, "Pastrimi i Parave" gjobiti Raiffeisen Bank për transfertën 7 milionë euro

Ish-presidenti Ilir Meta u mor në pyetje për herë të fundit në 8 nëntor 2023 në lidhje me aferën CEZ-DIA, një dosje e cila është hapur sërish vitet e fundit nga prokuroria e posacme për shkak të dëmit mbi 400 milionë euro që pretendohet se është shkaktuar në buxhetin e shtetit.

Hetimet e SPAK po vazhdojnë por një prej protagonistëve të kësaj cështje, i përmendur edhe nga denoncuesi i aferës Taulant Balla, aktualisht ministër i Brendshëm (ish drejtues i Komisioniet Hetimor), është edhe Nue Kalaj.

Përvec verpës së korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës, në hetim nga SPAK për këtë cështje, është edhe vepra penale e pastrimit të parave.

Shqyrtimi i dokumentacionit, tregon se Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave ka gjobitur me 3 milionë lekë të reja Raiffeisen Bank lidhur me transfertën prej 7 milionë euro të tërhequr nga shtetasi Nue Kalaj, i dyshuar si ndërmjetës në privatizimin e kompanisë OSHEE nga CEZ.

Transferta e kësaj shume është kryer në qershor 2009. Gjoba ndaj Raiffeisen Bank është vendosur në datën 8 shkurt 2017 për shkelje të ligjit “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”.

Gjoba është vendosur pasi ka dalë në skenë emri i Nue Kalaj gjatë komisionit hetimor për CEZ. Shkresa mban firmën e drejtorit të kohës në sektorin e Parandalimit të Pastrimit të Parave, Alket Hyseni.

Parimi kryesor i hetimeve penale për krimet me përfitim ekonomik është ndiq paratë megjithatë mbetet për tu parë se si do ta vlerësojë SPAK transfertën 7 milionë euro përmes Raiffeisen Bank.

Prokuroria speciale pritet të thotë fjalën e saj për pasojat ekonomike dhe ligjore të transfertës përmes Raiffeisen Bank, e cila në mënryë administrative është vlerësuar si shkelje nga drejtoria e parandalimit të Pastrimit të Parave e cila ka ndërmarrë edhe aktin e gjobës prej 3 milionë lekë ndaj Raiffeisen Bank. Nje akt qe per kohen ka qene i ankumueshem ne gjykaten e Apelit brenda 30 diteve nga njoftimi i tij.

Emri i Nue Kalajt, doli edhe ne komisionin hetimor për këtë cështje, i cili referoi më pas dosjen edhe në SPAK.

"Policia ka shkuar sot në banesën e Nue Kalaj ku ka gjetur vetëm bashkëshorten e tij. Nue Kalaj vazhdon të mos jetë në banesën e tij. Policia duhet ta sillte me forcë Nue Kalajn", deklaronte asokohe Taulant Balla. Më pas në komision është thirrur për të dëshmuar ish-kreu i Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave Arben Doci.

Postimi i Taulant Ballaës në 2017:

Komisioni Hetimor Parlamentar per hetimin e privatizimit te OSSH nga kompania CEZ u njoh me disa prova te rendesishme lidhur me nje person te quajtur Nuel (Nue) Kalaj i cili sipas deshmive te deritanishme ka qene “sekseri” i marteses se qeverise shqiptare te asaj kohe te drejtuar nga Sali Berisha me kompanine CEZ. Komisioni ka administruar nga nje banke e novelit te dyte disa llogari bankare te Nue Kalaj i cili ka marre nga CEZ transferta bankare disa milione euro. Keto shuma me pas i ka terhequr cash me 16 qershor 2009, vetem pak dite para zgjedhjeve te vitit 2009. Gjithashtu Komisioni ka kerkuar informacione shtese nga banka, por edhe nga banka te tjera, pse CEZ i ka bere keto transferta tek ky individ dhe ku i ka cuar parate cash Nue Kalaj.

Per Nuel (Nue) Kalaj ne deshmine e deshmitarit Romeo Karra ne Komisionin Hetimor rezulton te kete qene edhe ndermjetesi i kontakteve dhe bisedave ndermjet Qeverise shqiptare dhe kompanise CEZ.

Sot po publikojme nje nder shume provat e pakontestueshme, e cila deshmon qarte rolin qe ka luajtur Neul Kalaj. Ai ka qene i lidhur me te birin e Kryeministrit te asaj kohe Sali Berishes. Kjo kuptohet qarte ne kete e-mail ku drejtori cek ne Shqiperi, Josef Hejsek i thote n/drejtorit te CEZ-IT ne Prage Tomas Pleskac, se do ta priste bashku me Nuelin ne aeroport ne sallonin VIP. Hejseku thote gjithashtu se sipas Nuelit, takimi me te birin do ta shtyjme per neser pas ardhjes se Kryeministrit. Pra kuptohet qe Tomas Pleskac (n/drejtori i CEZ-it ne Prage) se bashku me Hejsekun dhe te tjere jane takuar me Kryeministrin dhe pastaj me te birin e tij.

Sot nuk po bej asnje pyetje. Pyetjet do t’i behen ne komsion hetimor dhe me pas.

Reagimi i Nue Kalajt:

Une kam pasur nje kontrate me Cez­in per te mbledhur informacione ne gjendjen e rrjetit OSHE por ne asnje rrethane nuk eshte negociuar per privatizimin nga ana ime. As per borxhin e keq as per asnje gje tjeter.

Dhe kurre skam pasur kompani ne Shqiperi per mbledhjen e borxheve te Cez qe la OSHE­ja. Z.Balla ketu le te kerkoje kush vodhi leket e kompanive shteterore dhe qytetareve Shqipetare dhe jo leket qe Cezi me shperbleu per punen qe bera. Cfare shkolle dhe cfare universiteti kam une eshte problemi imi dhe jo i Taulant Balles, Taulant Balla eshte mire qe te merret me grupin parlamentare se cfare shkolle kane dhe ku e kane mbaruar shkollen.

Edhe njehere dua te citoj,Nuk dua te behem pjese e lojrave politike dhe kjo eshte arsyeja qe une nuk dua te deshmoje asnjehere per nje gje qe nuk kam asnje lidhje. Kam deklaruar qe takimet e mia jane ZYRTARE ne shoqerim te Cezit ose drejtuesve te Cezit dhe jo takime “nga oxhaku”. I bej thirrje Taulant Balles te nderpres shpifjet ndaj meje dhe mos te pergojoj shume familjen time.

Dhe ju lutem shume mos u mundoni te shpikni dicka qe nuk egziston, nuk kam asnje lidhje as me Sali Berishen as me Shkelzen Berishen aq sa kam me Edi Ramen dhe Taulant Ballen.

Ju lutem hetoni pasurite e juaja dhe mos u merrni me mua qe nuk i kam borxh askujt. Shpresoj shume qe kjo loje politike te marre fund.

P.s : Une kam autorizuar nje avokat qe eshte paraqitur ne komision dhe mesa di une ne cdo shtet normal avokati ka te drejte te perfaqesoj klientin e vet.