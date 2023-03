SPAK arreston kryebashkiakun socialist të Bulqizës Lefter Alla

Arrestohet kryetari i bashkisë së Bulqizës Lefter Alla.

Urdhër arresti është lëshuar nga Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ndërkohë që bëhet me dije se Alla akuzohet për korrupsion dhe abuzim me tenderat publik.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Akuzat e SPAK e lidhin kryebashkiakun Alla me abuzime me tendera dhe korrupsion, për të cilat do të duhet të përgjigjet para prokurorëve të organit të lartë gjyqësor.

Me heret Alla eshte hetuar nga SPAK edhe per videon e publikuar nga nje gazetar qe pretendoi se kryebashkiaku po konsumonte substanca te pa lejuara ne nje ambient lokali.

Mesohet se arrestimi i Lefter Alles eshte bere diten e sotme ne Tirane.

Ai ishte ne hetim prej disa muajsh per ceshtjen e abuzimit me tenderat.