Shefi i kuzhinës zbulon ushqimet që do konsumojnë liderët e Europës

E ndërsa liderët e Bashkimit Europian ndodhen në Tiranë për Samitin e Procesit të Berlinit, shefi i kuzhinës Fundim Gjipali ka menduar se si të krijojë për ta një menu të kënaqshme për drekën e tyre.

Në një intervistë televizive shefi i kuzhinës tregoi se çfarë përgatitjesh kishte bërë për të kënaqur të gjithë liderët dhe zbuloi se çfarë menuje do të shijojnë ata.

Ai tha se kishte përdorur kryesisht produkte deti për ushqimet e tij, të cilat kishin elemente të tradicionale, por të modernizuar. Detaj që vlen të përmendet ishte se për të përgatitur këtë menu, Gjipali ishte kujdesur që të dinte për çdo pjesëtar të kësaj darke, nëse vuante nga ndonjë alergji ushqimi apo jo.

“Nuk është aspak e lehtë por nga eksperienca prej dy dekadash në këtë zanat kemi eksperiencën e duhur për të organizuar darka të këtij niveli. Unë kam bërë një menu me të gjitha produktet shqiptare, pasi kam analizuar një për një të gjithë liderët në rast se kanë alergji dhe ka dalë diçka që u pëlqye. Janë pjata tona tradicionale por të modernizuar sidomos gatimet me produkte deti, se ne kemi pasur një bufe pritje dhe tjetra është një drek e shtruar”,-tha shefi i kuzhinës.

Sa i përket pijeve ai tha:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Ne me katër kantina të ndryshme shqiptare, dy vera të bardha dhe dy vera të kuqe. Ka edhe ëmbëlsira me bazë kosi dhe mjedër, ka muss me kos dhe një serbeto me mjedër shqiptare dhe një biskotë me karamele Zana të cilën e mendova si të duhurën për këtë rast. Pjatat do jenë të gjitha njësoj, kemi menduar të kemi një menu që t’i kënaqim të gjithë”.

I pyetur se sa zgjasin këto dreka Gjipali u përjgigj:

“Ato zgjasin rreth 1 orë, 1 orë e 30 minuta. Ne do shërbejmë siç shërbejmë gjithnjë në restorantin tonë”.

I pyetur se cili ka qenë lideri i nivelit më të lartë që Gjipali i ka gatuar, ai tha se vetë presidenti i Amerikës, Joe Biden ka konsumuar nga gatimet e tij në një restorant në Romë.