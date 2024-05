Rrëqeth motra e Almës: Fëmijët e ndiqnin dhe në tualet, kishin frikë se do i bënte diçka vetes

Një tjetër detaj i dalë nga motra e Almës e cila u vetëmbyt së bashku me fëmijët e saj në lumin Buna për shkak të mosmarrëveshjeve me bashkëshortin e saj Ergysin.

Motra e Amës ia rrëfyer për gazetaren Dorjana Bezat se pas kthimit të të ëmës nga Italia, ku kishte shkuar për të punuar, fëmijët u bënë shumë obsesivë ndaj saj, madje e ndiqnin dhe në tualet sepse kishin frikë mos ikte apo mos i bënte diçka vetes.

Dorjana Bezat: Motra e Almës të cilën e kam takuar më tregoi se fëmijët kishin përjetuar të njëjtin stresi si e ëma.

Që në momentin që u largua drejt Italisë, e kanë vuajtur shumë edhe në momentin kur ajo u kthye me premtimin që i shoqi nuk do e tradhtonte më, ishin aq obsesivë ndaj të ëmës, saqë e ndiqnin dhe në tualet kur ajo shkonte, nga frika se ajo do ikte prapë ose do i bënte diçka vetes. Fëmijët e kishin ndjerë dhe gjithmonë kujdeseshin për të ëmën.