Rikthehen vranësirat në vend, ja parashikimi i motit për sot! Priten temperatura deri në...

Do të vijojë qarkullimi i masave ajrore me origjinë afrikane duke sjellë në territorin shqiptar dominim të motit të kthjellët dhe temperaturave të larta ku më të larta temperaturat do të shënohen në qarkun e Beratit dhe Elbasanit.

Pjesa e dyte e ditës do të sjellë vranësira të herë pas-hershme përgjatë gjithë vendit, ku më të theksuara vranësirat do të jenë në skajin Veriore dhe Verilindor, me gjithë nuk priten reshje.

Temperaturat e ajrit do të rriten sërish duke shënuar vlerën minimale në zonat Lindore përkatësisht 11°C, ndërsa maksimumi do të ngjitet deri në 36°C në qarkun e Beratit.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi mbi 30 km/h nga drejtimi kryesisht Perëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të papërfillshëm.