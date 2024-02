Rakacolli: Rritja e infektive shqetësuese, nuk përjashtojmë shtrëngimin e masave

Në një kohë kur autoritetet shëndetësore japin alarmin për përkeqësimin e situatës nga qarkullimi i variantit “Delta”, nuk e përjashtojnë shtrëngimin e masave anticovid.

Kryetarja e komitetit teknik të ekspertëve, Mira Rakacolli ndër të tjera cilëson shqetësues faktin se ka pacientë me moshe të re te shtruar në Infektiv.

Aktualisht në spitalin Covid 1 janë të shtruar 100 pacientë, ndërsa struktura Covid 3 është gati me 165 shtretër.

Rakacolli thekson se është rritur interesi i të rinjve për t’u vaksinuar.

Pak ditë më parë Komiteti Teknik vendosi me detyrim vaksinimin e studentëve, në të kundërt nuk do të futen në auditore ose do të detyrohen të kryejnë testin aticovid në mënyrë të vazhdueshme.