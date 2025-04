Gjyqi për bisedat në SKY ECC në Belgjikë, kërkohet dënim ekstra për trafikantin shqiptar!

Prokuroria kërkon një dënim shtesë me 6 vite burg për Klodjan B., një nga 34 të pandehurit në çështjen “Black Eagle”, e cila përfshin trafik të gjerë droge mes Amerikës Latine dhe Europës.

I dënuar tashmë me 30 muaj burg të pezulluar nga gjykatat holandeze për veprime të ngjashme dhe në të njëjtën periudhë (2018-2022), Klodjan B. ishte, sipas hetuesve belgë, larg të qenit një trafikant i thjeshtë.

Kur u arrestua në prill 2021, në automjetin e tij iu gjetën tetë kilogramë kokainë. Por për prokurorinë, roli i tij shkoi shumë përtej transportit: komunikimet e përgjuara dhe pamjet e sekuestruara nga telefoni i tij sugjerojnë se ai ishte gjithashtu i përfshirë në përgatitjen e drogës.

Më tej, fotografitë e kostumeve të zhytjes të gjetura në aparatin e tij dhe ndërlidhja e tyre me elementë të tjerë të dosjes “Sky”, bëjnë që prokurori të mendojë se i pandehuri ka vepruar edhe si “nxjerrës”. Ky funksion konsiston në rikuperimin e drogave të fshehura në trupat e anijeve, në mjediset portuale.

Për mbrojtjen zbatohet parimi “non bis in idem”: një individ nuk mund të gjykohet dy herë për të njëjtat fakte.

Por prokurori kundërshton se dënimi holandez nuk pasqyron seriozitetin e përfshirjes së tij të përgjithshme, prandaj ekziston edhe kërkesa për një dënim shtesë.

Gjykata do të duhet të vendosë për këtë pikë ligjore si dhe për vlerësimin e rolit të Klodjan B. në këtë organizatë kriminale në shkallë të gjerë.

Disa nga shqiptarët e përmendur në këtë proces janë identifikuar më parë nga mediat si Artur S., Indrit Kulaj, Arben I., Alfredo Hamzai, Arten Hamzai, Fjodor B., Aldo T., Llazar S., Marsel A., Geron Z., Klodjan B., apo kosovari Bashkim O., të konsideruar ndër lojtarët më të mëdhenj shqiptarë në tregun e kokainës.

Në këtë dosje janë zbuluar edhe lidhje me zyrtarë në Shqipëri, përfshirë korruptimin e një prej tyre me një orë 400 mijë euro apo takime me ta në Antilet hollandeze për të mundësuar leje ndërtimi për kullë në Tiranë.