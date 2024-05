Parashikimi i motit, temperaturat arrijnë deri në 30 gradë

Të martën Shqipëria do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme.

Moti parashikohet të jetë me alternime kthjellimesh dhe varënsira mesatare transparente të larta.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndimi-verilindje me shpejtësi mesatare 7m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e kryesisht në bregdetin jugor e lugina era fiton shpejtësi 10-14m/sek, duke bërë që valëzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1-2 ballë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 9 deri 28°C

në zonat e ulëta 8 deri 30°C

në zonat bregdetare 12 deri 28°