Pa patentë dhe të dehur në timon, arrestohen 14 shoferë, mijëra gjoba gjatë 24 orëve të fundit

Vijon kontrolli i Policisë Rrugore për parregullsi dhe shkelje nga ana e shoferëve në akset e ndryshme rrugore.

Gjatë kontrolleve me radar, dronë, civilë, kamera dhe alkooltestues, policia ka arritur të arrestojë në flagrancë drejtues mjetesh dhe motorash, nga të cilat 9 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 5 për drejtim mjeti pa leje drejtimi.



Mësohet se janë pezulluar 52 leje drejtimi, nga të cilat 25 për shpejtësi mbi normat e lejuara, 24 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur dhe 3 për qarkullim në sens të kundërt.

Njoftimi i policisë

Policia Rrugore vazhdon me kontrollet e shtuara me radarë, dronë, mjete të paloguara, kamera, aparate fotografike e alkooltestues në akset rrugore me qëllim parandalimin e aksidenteve.

Si rezultat i kontrolleve gjatë 24 orëve të fundit, janë arrestuar në flagrancë 14 drejtues mjetesh dhe motomjetesh, nga të cilët 9 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 5 për drejtim mjeti pa leje drejtimi .

“Janë pezulluar 52 leje drejtimi, nga të cilat 25 për shpejtësi mbi normat e lejuara, 24 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur dhe 3 për qarkullim në sens të kundërt.

Janë ndëshkuar me masë administrative, në të gjithë vendin, 1343 drejtues mjetesh, për shkelje që sjellin pasoja në jetën dhe shëndetin e përdoruesve të rrugës dhe për parkime të gabuara”, thuhet në njoftimin e policisë.

Po ashtu Policia e Shtetit theksin se nisur dhe nga fakti se ka akoma fluks të shtuar në akset rrugore në drejtim të zonave bregdetare dhe kthim, ku aktualisht ka filluar të rritet ndjeshëm fluksi në drejtim të Tiranës dhe Morinës, apelon për të gjithë drejtuesit e automjeteve, vendas dhe të huaj, që të zbatojnë me rigorozitet sinjalistikën rrugore, pasi në të gjitha rrugët e vendit ka radarë dhe prezencë të Policisë Rrugore, të pajisur edhe me dronë, dragera, kamera e aparatë fotografik.