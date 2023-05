“Në vend të parë shkurret, kur të vësh bimën lart”, zbardhen përgjimet e “Radio-Ndërlidhja”

Zbardhen përgjimet e dosjes hetimore që çoi në pranga një grup të kultivimit të drogës. 8 persona u arrestuan nga 13 persona, ndërsa 5 janë shpallur në kërkim në operacionin e SPAK të zhvilluar në Tiranë, Fushë Krujë dhe Durrës.

Nga komunikimi i zhvilluar me radio mes shtetasve Bujar Sefa, Lavdërim alias Lulzim Alimani, Asim Pulaci, Edoson Xaka, Xhemal Zogu konstatohet aktiviteti i tyre në kultivimin e bimëve narkotike.

“Në vend të parë shkurret, kapena shkurredh, jo të gjata që të dalin shkurret, që kur të vesh bimën lart”, thuhet në një pjesë të bisedës mes Asim Pulacit dhe Bujar Sefës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Biseduesit tregojnë kujdes të vazhdueshëm me qëllim që komunikimet mes tyre të mos bëhen asnjëherë nëpërmjet telefonave të thjeshtë, por vetëm me aplikacionin me internet si dhe me anë të radios, për të mos u kapur nga ndonjë përgjim i mundshëm, lidhur me aktivitetin e tyre të paligjshëm kriminal në fushën e narkotikeve./A2CNN