“Moti i egër po i afrohet Shqipërisë”, sinoptikani grek paralajmëron: Të shtunën përgatituni për stuhi dhe breshër të madh
“Një mot i egër po i afrohet Shqipërisë!” Sinoptikani i njohur grek dhe eurodeputeti i PASOK-ut, Sakis Arnaoutoglou, ka dalë me një paralajmërim urgjent për kushte ekstreme që pritet të godasin Shqipërinë perëndimore dhe veriperëndimore këtë fundjavë, veçanërisht të shtunën.
Në përditësimin e tij të fundit në YouTube, sinoptikani i njohur grek i drejtohet drejtpërdrejt qytetarëve shqiptarë dhe turistëve që ndodhen aktualisht në vend: përgatituni për stuhi të fuqishme, reshje intensive, vetëtima të vazhdueshme dhe breshër të madh që mund të shkaktojë dëme serioze.
Sipas parashikimeve të tij të detajuara dhe hartave që publikon, zonat më të rrezikuara përfshijnë Shkodrën, Lezhën, Durrësin dhe pjesë të tjera të ultësirës perëndimore.
Ekziston rreziku real për përmbytje të menjëhershme, si pasojë e sasisë së lartë të reshjeve që do të bjerë në një kohë shumë të shkurtër.
“Nuk bëhet fjalë për një mot të zakonshëm vjeshte, kjo që vjen është një situatë ekstreme që kërkon vëmendje dhe përgatitje,” – deklaroi ai.
Autoritetet lokale pritet të vihen në gatishmëri, ndërkohë që qytetarët këshillohen të shmangin lëvizjet e panevojshme gjatë së shtunës.