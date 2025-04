Ministri polak: Përgëzime Shqipëri, tashmë je në rrugën e drejtë të BE-së!

Kryeministri Edi Rama ka dalë këtë të hënë mbrëma në konferencën e përbashkët për shtyp me Radosław Sikorski, Ministër i Punëve të Jashtme të Polonisë, e cila mban Presidencën e Këshillit të BE, dhe Marta Kos, Komisionerja për Zgjerim e BE.

Radosłaë Sikorski tha çelja e grupkapitulli i dytë është tepër e rëndësishme dhe tashmë Shqipëria është në rrugën e duhur drejt BE.

“E mbyllëm 2024 me një vizitë në Shqipëri dhe në 2025 prita Kos në Varshavë. Zgjerimi i BE ishte në fokus të diskutimeve tona. Grup-kapitujt e dytë u çelën sot, u përgëzoj kryeministër Rama për përpjekjen dhe rrugëtimin e qartë drejt BE.

Shumica e popullit shqiptar mbështet rrugën në të cilën jeni dhe kjo është shtysë pozitive për ne për të përshpejtuar negociata”, tha ai.