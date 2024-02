Mijëra fermerë grekë rrethojnë me traktorë Parlamentin në Athinë

Mijëra fermerë mbushën rrugët e Athinës të martën në një shfaqje force për të kërkuar më shumë masa nga qeveria për të luftuar kostot e larta të prodhimit.

Traktorët u parkuan përpara Parlamentit, përballë sheshit kryesor “Sintagma”, pasi protestuesit mbërritën nga i gjithë vendi dhe nga ishujt me një autokolonë traktorësh, me autobus ose me varkë.

Policia vëzhgoi gjatë protestës së zhurmshme por paqësore, për të cilën zyrtarët qeveritarë thanë se përfshinte 150 traktorë.

Ndërsa binte nata, fermerët ndezën dritat e traktorëve të tyre, të parkuar para Parlamentit. Aksioni i Athinës pason protesta javësh për rritjen e kostove të prodhimit, konkurrencën e huaj dhe humbjet nga ndryshimet klimatike.