Krijohet linjë e re ajrore nga Shqipëria drejt Bullgarisë, kur nisin fluturimet

Nga data 1 gusht do të nisë fluturimet një lirë e re e re ajrore Bullgari-Tiranë. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka bërë me dije se fluturimi i parë do të bëhet me 6 gusht ndërsa në javët në vijim pritet të lançohet sistemi për rezervimin dhe blerjen e biletave, i cili aktualisht është në testim.

Gjatë periudhës kohore 6 gusht- 15 shtator është parashikuar 1 fluturim në javë, ndërsa nga mesi i shtatorit deri në datë 28 kompania do të operojë dy herë në javë.

Kompania e re, synon që përveç Sofjes, të mundësojë mundësojë fluturime drejt destinacioneve të tjera për shqiptarët, fillimisht drejt Burgasit.