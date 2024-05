Kishte dy familje paralele, zbulohet jeta e dyfishtë e Roan Brahimit që u vra mbrëmë në Greqi

Të tjera detaje kanë dal në dritë lidhur me profilin e 32-vjeçarit shqiptar i cili u ekzekutua mbrëmjen e së enjtes në zonën e Bajronit teksa ndodhej në makinën e gruas që e shoqëronte.

Burime për mediat greke bëjnë me dije se familja e 32-vjeçarit, pra bashkëshortja dhe dy fëmijët e tij, jetojnë në Shqipëri, ndërsa në Greqi dyshohet se ai mbante lidhje me një grua tjetër me të cilën kishte edhe një fëmijë.

Sipas informacioneve, së fundmi 32-vjeçari duket se kishte gjetur strehë në Dubai pasi kishte frikë për jetën e tij. Pak ditë më parë ai vendosi të vinte në Greqi për të takuar partneren dhe fëmijën e tij dhe pikërisht atëherë autorët e zbuluan dhe vranë. Vrasja nuk ka lidhje aspak me Greqinë, por me aktivitetin e viktimës në Shqipëri.

Sipas medias greke autorët kanë pritur momentin e duhur për të vrarë 32-vjeçarin pasi nuk kanë dashur që të rrezikojnë djalin e tij. Sapo 7-vjeçari ka dalë nga makina dhe i është bashkuar fëmijëve në park për të luajtur, autorët kanë qëlluar me breshëri plumbash drejt makinës ku ndodhej viktima.

Roan Brahimi humbi jetën në automjetin e tij, ndërkohë partnerja fatmirësisht i shpëtoi plumbave. Si duket shënjestra e autorëve ka qenë e qartë.

Kush ishte Roan Brahimi?

Roan Brahimi është një emër i njohur për Policinë Shqiptare dhe dyshohet se është i përfshirë në disa ngjarje të rënda kriminale që kanë prekur njerëzit e afërt të biznesmenit të basteve Ervis Martinaj, i cili edhe vetë rezulton i zhdukur pa gjurmë.

Së pari, ai ka qenë i dyshuar për atentatin e ndodhur në mbikalimin e Milotit ku mbeti i vdekur kushëriri i parë i Ervis Martinaj, Brilant Martinaj dhe dy shokët e tij. Policia e Shtetit e kërkoi për ta marrë në pyetje, por ai rezultoi se nuk ndodhej në Shqipëri.

Po ashtu, ky 32 vjeçar është kërkuar të pyetet dhe për ngjarjen e rëndë të ndodhur në Milot pas kohë pas vrasjes së Brilant Martinaj. Krahu i djathtë i Ervis Martinaj u qëllua me breshëri arme pranë shtëpisë dhe për pasojë mbeti i plagosur rëndë, kurse shoku i tij Klisman Preçi ndërroi jetë.

Në të dy rastet, Roan Brahimi nuk u arrit të ndalohej dhe të pyetjet. Familja mohoi që ai të ishte i përfshirë në këto ngjarje sepse ndodhej jashtë shtetit.