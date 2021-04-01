LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

I tha 22-vjeçares se do ta shëronte dhe e përdhunoi, arrestohet shqiptari që hiqej si "hipnotizues"

Lajmifundit / 1 Prill 2021, 19:08
Aktualitet

I tha 22-vjeçares se do ta shëronte dhe e përdhunoi, arrestohet

Një shqiptar ka rënë në prangat e policisë greke pasi akuzohet se ka përdhunuar një vajzë 22-vjeçar ne Larisa të Greqisë.

I arrestuari, identiteti  të cilit nuk është bërë i ditur, hiqej si një “hipnotizues” dhe e konsideronte veten si shëruesi i vuajtjeve apo “shpirtrave të sëmurë” madje sipas tij edhe kancerin.

Mediat greke shkruajnë se I arrestuari është rreth moshës 40-vjeç, ndërsa mësohet se vajza e re vuante nga probleme të shëndeti mendor të formës së lehtë.


40-vjeçari I kishte thënë vajzë së re që të mos tregonte pasi kjo ishte një procedurë e terapisë për tu shëruar.

Ndërkohë avokatja Maria Galliou, e cila përfaqëson 22-vjeçaren, mësohet të ketë thënë për mediat: 

“Çështja nuk është vetëm kjo çështje individuale e familjes së klientit tim. Shteti duhet të sigurojë legjislacionin për të raportuar incidente të tilla që mbeten në errësirë, por edhe për të mbrojtur viktimat e pambrojtura kur ata drejtohen tek policia dhe autoritetet gjyqësore “.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion