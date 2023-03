Abuzimi me tenderat/ Kush janë zyrtarët e tjerë të arrestuar, ja për çfarë akuzohen (EMRAT)

Kryetari i bashkisë së Bulqizës, Lefter Alla u arrestua ditën e djeshme me urdhër të SPAK. Gazetarja Klodiana Lala teksa ka dhënë detaje lidhur me arrestimin e tij, tha se në banesën e Lefter Allës janë kryer kontrolle.

“Kryetari i Bashkisë së Buqizës është arrestuar mbrëmjen e kaluar me urdhër të SPAK. Krahas caktimit të masës së sigurisë është urdhëruar edhe kontrolli i banesës. Lefter Alla thotë SPAK ka kryer shkelje të barazisë në tendera.

Sikurse ndodhi me rastin e Alqi Bllakos e njëjta situata ka ndodhur edhe me kryetarin e bashkisë së Bulqizë, pasi për disa orë me radhë nuk kanë dhënë një konfirmim dhe kanë dhënë reagime të paqarta.

Gjithashtu janë kryer kontrolle në banesë edhe për zyrtarët e tjerë të arrestuar”,raportoi gazetarja Klodiana Lala, duke shtuar: “Për orë me radhë nga SPAK dhe policia nuk u konfirmua arrestimi dhe pati heshtje për disa orë me radhë lidhur me realizimin dhe finalizimin e këtij operacioni”.

“Në analizë të veprimeve hetimore të kryera deri në këtë moment, ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova se shtetasit nën hetim Lefter Alla, Enkeleda Lleshi, Rubin Kola, Erion Isaku, Leonard Daci, Arsen Gjoka, Kujtim Zogu, Denis Xholi, Rasim Daci, Dalo Gazidedja, Aqif Konesha në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë konsumuar veprën penale “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” parashikuar nga neni 258/2 e 25 i Kodit Penal, shtetasit L. A. dhe E. Ll. në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë konsumuar veprën penale “Shpërdorim detyre” parashikuar nga neni 248 e 25 i Kodit Penal, shtetasit R. D., A. K., A. N., D. G. në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë konsumuar veprën penale “Falsifikim i dokumenteve” parashikuar nga neni 186/2,3 i Kodit Penal, ndërsa shtetasi K. I. ka konsumuar veprën penale “Falsifikim i formularëve” parashikuar nga neni 190/1 i K.Penal”, thuhet në njoftimin e SPAK.

Emrat e të arrestuarve me urdhër të SPAK

Lefter Alla, kryetari i Bashkisë së Bulqizës

Enkeleda Lleshi, nënkryetarja e Bashkisë

Rubin Kola,

Erion Isaku,

Leonard Daci,

Arseb Gjoka,

Kujtim Zogu,

Denis Xholi,

Rasim Daci,

Dalo Gazidedja,

Aqif Konesha

Kastriot Ibrahimaj (arrest shtëpie)

Ana Nishku (arrest shtëpie)

Me kërkesë të Prokurorisë, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me vendimin nr.21 datë 14.03.2023 ka caktuar masat e sigurimit “arrest në burg” për shtetasit:

Lefter Alla, si person i dyshuar për kryerjen e veprave penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258/2 e 25 i Kodit Penal dhe “Shpërdorimi i detyrës”,parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.

Enkeleda Lleshi, si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258/2 e 25 i Kodit Penal dhe “Shpërdorimi i detyrës”,parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.

Rubin Kola, si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258/2 e 25 i Kodit Penal.

Erion Isaku, si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258/2 e 25 i Kodit Penal.

Leonard Daci, si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258/2e 25 i Kodit Penal.

Arsen Gjoka, si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve ne tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258/2 e 25 i Kodit Penal.

Kujtim Zogu, si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258/2 e 25 i Kodit Penal.

Denis Xholi, si person i dyshuar për kryerjen e veprës“Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258/2 e 25 i Kodit Penal.

Rasim Daci, si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Falsifikimi i dokumenteve”, parashikuar nga neni 186/2,3 i Kodit Penal.

Dalo Gazidedja, si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Falsifikimi i dokumenteve”, parashikuar nga nenet 186/2,3 të Kodit Penal.

Aqif Konesha si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Falsifikimi i dokumenteve”,parashikuar nga neni 186/2,3 i Kodit Penal.

Gjithashtu me vendimin nr.21 datë 14.03.2023 Gjykata ka caktuar masën e sigurimit “arrest në shtëpi”, për shtetasit:

Kastriot Ibrahimaj, si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Falsifikimi i formularëve”,parashikuar nga neni 190/1 i Kodit Penal.

Ana Nishku, si person i dyshuar për kryerjen e veprave penale “Falsifikim i dokumenteve”, parashikuar nga nenet 186/2,3 të Kodit Penal.

Policia e Shtetit ka ekzekutuar në datën 16.03.2023 masat e sigurimit të caktuara nga Gjykata me vendimin nr.21 datë 14.03.2023.