LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Hapet për qarkullim bypassi i Vlorës, merr fund trafiku në Jug?!

Lajmifundit / 16 Korrik 2021, 21:01
Aktualitet

Hapet për qarkullim bypassi i Vlorës, merr fund trafiku në Jug?!

Kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Infrastruktures Belinda Balluku kane hapur provizorisht dhe ende para perfundimit, nje nga akset qe do te lehtesoje trafikun rrugor ne jug te Shqiperise.

Hapet për qarkullim bypassi i Vlorës, merr fund trafiku në Jug?!

Njoftimi per nisjen e levizjes ne Bypassin e Vlores eshte bere diten e sotme nga kryeministri i cili ka inspektuar punimet e kryera deri tani.

Bajpasi i Vlorës - Hapet aksi i ri panoramik për të lehtësuar qarkullimin e automjeteve gjatë pikut të sezonit????????????


????Një prej veprave më spektakolare të infrastrukturës sonë kombëtare, e cila do të shkurtojë lëvizjen, nxisë zhvillimin e një tjetër zone plot potenciale dhe sigurisht do t'u ofrojë udhëtarëve pamje nga më të bukurat drejt bregdetit të jugut, tanimë është në prag të përfundimit, por e hapur për lëvizjen e pushuesve☀️????

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion