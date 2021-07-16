Hapet për qarkullim bypassi i Vlorës, merr fund trafiku në Jug?!
Kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Infrastruktures Belinda Balluku kane hapur provizorisht dhe ende para perfundimit, nje nga akset qe do te lehtesoje trafikun rrugor ne jug te Shqiperise.
Njoftimi per nisjen e levizjes ne Bypassin e Vlores eshte bere diten e sotme nga kryeministri i cili ka inspektuar punimet e kryera deri tani.
Bajpasi i Vlorës - Hapet aksi i ri panoramik për të lehtësuar qarkullimin e automjeteve gjatë pikut të sezonit????????????
????Një prej veprave më spektakolare të infrastrukturës sonë kombëtare, e cila do të shkurtojë lëvizjen, nxisë zhvillimin e një tjetër zone plot potenciale dhe sigurisht do t'u ofrojë udhëtarëve pamje nga më të bukurat drejt bregdetit të jugut, tanimë është në prag të përfundimit, por e hapur për lëvizjen e pushuesve☀️????