Gjendet i vdekur në banesë 77-vjeçari në Kurbin, dyshohet se është vetëvrarë me armë gjahu
Lajmifundit / 8 Prill 2021, 11:32
Aktualitet
KURBIN
Një i moshuar është gjetur i vdekur në banesën e tij paraditen e sotme. Ngjarja ka ndodhur në Fushë-Milot teksa dyshohet se 77-vjeçari është vetëvrarë me armë gjahu.
“Më datë 08.04.2021, rreth orës 10 :40, në Fushë-Milot, Kurbin, në banesën e tij dyshohet së është vetëvrarë me armë gjahu shtetasi T.K., 77 vjeç. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të shkakut dhe rrethanave të ngjarjes”, njoftoi policia.