Pas përmbytjeve që u morën jetën 200 personave, Gjermania përgatitet për stuhi të rrezikshme
Shirat e rrëmbyer dhe stuhitë do të godasin Gjermaninë Perëndimore mbrëmjen e sotme dhe ditën e nesërme.
Në shtetin jugor të Bavarisë, ekspertët e motit paralajmëruan për "përmbytje ekstreme të shpejta".
Parashikimi vjen me Gjermaninë ende duke u rikuperuar nga përmbytjet katastrofike që i morën jetën 200 njerëzve. Rreth 30,000 të mbijetuar janë ende pa energji elektrike ose ujë të pijshëm.
Përmbytjet kanë shkatërruar rajone të shumta në shtetet e Nordrhein-Westfalen dhe Rheinland-Pfalz, të cilat tani po përgatiten për reshje edhe më të mëdha.
Autoritetet gjermane thanë se po përdornin mediat sociale dhe fletushka për të paralajmëruar njerëzit në zonat që mund të preken.