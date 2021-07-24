LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pas përmbytjeve që u morën jetën 200 personave, Gjermania përgatitet për stuhi të rrezikshme

Lajmifundit / 24 Korrik 2021, 20:00
Aktualitet

Pas përmbytjeve që u morën jetën 200 personave, Gjermania

Shirat e rrëmbyer dhe stuhitë do të godasin Gjermaninë Perëndimore mbrëmjen e sotme dhe ditën e nesërme.

Në shtetin jugor të Bavarisë, ekspertët e motit paralajmëruan për  "përmbytje ekstreme të shpejta".

Parashikimi vjen me Gjermaninë ende duke u rikuperuar nga përmbytjet katastrofike që i morën jetën 200 njerëzve. Rreth 30,000 të mbijetuar janë ende pa energji elektrike ose ujë të pijshëm.

Përmbytjet kanë shkatërruar rajone të shumta në shtetet e Nordrhein-Westfalen dhe Rheinland-Pfalz, të cilat tani po përgatiten për reshje edhe më të mëdha.

Autoritetet gjermane thanë se po përdornin mediat sociale dhe fletushka për të paralajmëruar njerëzit në zonat që mund të preken.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion