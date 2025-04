Emri/ Plagosi me armë Emiljano Palokën në Velipojë një vit më parë, shqiptari kapet në Itali!

Plagosi me armë zjarri një person në Velipojë vitin e shkuar pas sherrit, arrestohet në Itali me qëllime ekstradimi i shumëkërkuari Kristjan Lulaj. Policia e Shtetit konfirmoi sot aksionin në bashkëpunim me partnerët e vendit fqinj dhe nisjen e procedurave për ekstradimin e 26-vjeçarit.

Ndaj tij rëndojnë akuzat e tentativës së vrasjes dhe armëmbajtjes pa leje. Lulaj akuzohet se plagosi me armë Emiljano Palokën, 27 vjeç, në fshatin Malikolaj në Shkodër.

"Shkëmbimi i informacioneve me homologët italianë, lokalizon dhe çon në pranga një shtetas shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Kapet në Itali dhe arrestohet me qëllim ekstradimin në Shqipëri, një 26-vjeçar, i cili 1 vit më parë, tentoi të vriste me armë zjarri, një shtetas, në Velipojë.

Në vijim të bashkëpunimit me homologët italianë, për lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve në kërkim ndërkombëtar, bazuar në informacionet e shkëmbyera ndërmjet palëve, u lokalizua në Itali, u kap dhe u arrestua, shtetasi: K. L., 26 vjeç", njoftoi policia për operacionin.

Lulaj ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, i kishte caktuar edhe masën e sigurisë "arrest në burg", për veprat penale "vrasja me dashje", mbetur në tentativë dhe “mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit".

I riu akuzohet se në fshatin Malikolaj, Velipojë, ka tentuar të vrasë me armë zjarri 27-vjeçarin për motive të dobëta.