EMRI/ I shpëtoi atentatit në 2021, kush është i riu që pagoi për djegien e lokalit në Tiranë

Policia arrestoi një të ri në Tiranë, i cili dyshohet se kundrejt pagesës ka hedhur lëndë djegëse në tarracën e një lokali duke djegur panelet diellore dhe disa pajisje të ndryshme të lokalit.

Për këtë policia tha se i arrestuari ka marrë një shumë prej 20 mijë lekësh dhe si porositës dyshohet të jetë Reidi Balla.

Reidi Balla është një emër i njohur për policinë për shkak se në vitin 2021, atij i është bërë atentat tek lulishtja në rreth rrotullimin e Komunës së Parisit. Ngjarja ka ndodhur me 12 tetor 2021.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në deklarimin e dhënë në polici, i riu u shpreh se nuk kishte dijeni se kush e kishte qëlluar me armë zjarr.

“Po shkoja në shtëpi. Parkova makinën dhe po merresha me celularin kur dikush u afrua dhe me qëlloi. Nuk e pashë se kush ishte sepse mbulova kokën me duar. Nuk e di kush më ka qëlluar”, shprehet ai.