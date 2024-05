Ekzekutoi policin, Azgan Mernica i armatosur dhe me rrezikshmëri të lartë, krimet e familjarëve

Policia po vijon kërkimet për kapjen e Azgan Mernicës, i cili ditën e djeshme vrau efektivin Novruz Cenalia në fshatin Baltëz të Fierit.

RENEA dhe policia kanë bindjen se ai fshihet në zonën e Apolonisë së Fierit dhe Havaleas.

Ndërkohë, burime bëjnë me dije se i ati i autorit është dënuar me 20 vjet burg për vrasjen e kunatit. Ndërkohë, vëllai i tij është dënuar me 19 vjet burg për vrasje. Vëllai tjetër është në burg në Gjermani.

Autori e ka armën e krimit me vete, teksa mësohet ai ka kaluar në zonën e Apolonisë.

Aktualisht janë duke u kryer kontrolle dhe banesa në Apoloni.